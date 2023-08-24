Prämien und Aktionärsvermögen Die größten Rückversicherer weltweit

Zwei der fünf größten Rückversicherer der Welt kommen in diesem Jahr aus Deutschland – zumindest, wenn es um die Prämieneinnahmen geht. Das zeigt eine Analyse der Rating-Agentur A.M. Best. Beim Aktionärsvermögen hingegen führt die berühmte Holding von Warren Buffett.

Warren Buffett, Vorstand von Berkshire Hathaway: Beim Aktionärsvermögen ist seine Holding der mit Abstand größte Rückversicherer der Welt.

Der größte Rückversicherer weltweit kommt aus München. Laut einer Auswertung der Rating-Agentur A.M. Best führt Munich Re sowohl bei Brutto- als auch bei Netto-Versicherungsprämien die Rangliste der Rückversicherungs-Riesen an. Das Unternehmen sammelte im vergangenen Jahr brutto 51,33 Milliarden US-Dollar ein. Netto waren es 48,55 Milliarden US-Dollar.

Auch Drittplatzierte aus Deutschland

Auf Rang zwei landet Swiss Re mit 39,75 Milliarden Dollar Brutto- und 37,3 Milliarden Dollar Netto-Prämien. Die drittplatzierte Gesellschaft kommt ebenfalls aus Deutschland: Hannover Rück kommt laut Auswertung auf Prämien von 35,53 Milliarden Dollar brutto und 29,67 Milliarden Dollar netto.

Canada Life Re schafft es mit Prämien von 23,41 Milliarden Dollar (sowohl brutto als auch netto) auf Platz vier, gefolgt von Berkshire Hathaway mit jeweils 22,15 Milliarden Dollar. Beim Aktionärsvermögen führt Warren Buffetts Berkshire Hathaway sogar: Das übersteigt mit 480,6 Milliarden Dollar um ein Vielfaches die 22,6 Milliarden Dollar über Aktionärsvermögen von Munich Re.

Auf den Plätzen sechs bis zehn nach Prämieneinnahmen landen:

6. Scor (21,07 Milliarden Dollar brutto, 17,06 Milliarden Dollar netto)

7. Lloyd’s (18,53 Milliarden Dollar brutto, 14,16 Milliarden Dollar netto)

8. China Reinsurance (16,87 Milliarden Dollar brutto, 15,4 Milliarden Dollar netto)

9. Reinsurance Group of America (13,82 Milliarden Dollar brutto, 13,05 Milliarden Dollar netto)

10. Everest Re (9,32 Milliarden Dollar brutto, 8,98 Milliarden Dollar netto).

Zwei deutsche Rückversicherer führen im Nicht-Leben-Segment

Des Weiteren haben die Analysten die Daten nach Leben- und Nicht-Leben-Segment aufgesplittet. Im Nicht-Leben-Segment führen die beiden deutschen Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück mit Prämieneinnahmen von 36,73 Milliarden Dollar brutto und 35,29 Milliarden Dollar netto, beziehungsweise 25,88 Milliarden Dollar brutto und 21,64 Milliarden Dollar netto. Es folgen Swiss Re (23,76 / 22,83 Milliarden Dollar), Lloyd's (18,53 / 14,16 Milliarden Dollar) und Berkshire Hathaway (16,96 Milliarden Dollar).

Im Leben-Segment führt Canada Life Re (23,41 Milliarden Dollar), gefolgt von Swiss Re (15,99 / 14,48 Milliarden Dollar, Munich Re (14,6 / 13,26 Milliarden Dollar), Reinsurance Group of America (13,82 / 13,05 Milliarden Dollar und Scor (10,37 / 8,27 Milliarden Dollar). Hannover Rück landet mit Prämien von 9,65 Milliarden Dollar brutto und 8,04 Milliarden Dollar netto erst auf Rang sechs.

Berkshire Hathaway, Chubb und Lloyd’s

Sortiert man die Daten nach Aktionärsvermögen, dann landet die erstplatzierte Munich Re erst auf Rang fünf, nach Berkshire Hathaway, Chubb (50,54 Milliarden Dollar), Lloyd’s (47,77 Milliarden Dollar) und Canada Life Re (23,86 Milliarden Dollar).

Auf den Plätzen sechs bis zehn landen Liberty Mutual (22,2 Milliarden Dollar), Assicurazioni Generali (19,37 Milliarden Dollar), Tokio Marine & Nichoda Fire Insurance (16,32 Milliarden Dollar), China Reinsurance Corporation (13,68 Milliarden Dollar) und MS&AD Insurance Group Holdings (13,5 Milliarden Dollar).