Von schroffen Anden bis zu frostiger Tundra: Eine glänzende Weltreise durch die Top 20 der silberproduzierenden Nationen. Ein deutsches Nachbarland befindet sich in den Top 5 weltweit.

Mine in New Mexiko

Mine in New Mexiko | Foto: IMAGO / Cavan Images

In der Welt der Edelmetalle ist Silber die sprichwörtliche Silbermedaille - zweitplatziert, sowohl in Sachen Wert als auch Prestige, hinter seinem auffälligen Cousin, dem Gold. Aber das bescheidene Silber sollte nicht unterschätzt werden. Dieses vielseitige Element zieht mit seiner strahlenden Präsenz die Blicke auf sich und bildet zudem das Rückgrat vieler Industrien. Ob in der Elektronik, Medizin, Fotografie oder Schmuckherstellung - Silber ist aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken.

Aber woher kommt all dieses Silber? Zeit für eine globale Expedition zu den 20 größten Silberproduzenten der Welt. Die Reise führt von den schroffen, aber an wertvollen Mineralien reichen Anden in Peru über die trockenen Böden der Atacama-Wüste bis ins Herz Europas.

Die drei größten Silberproduzenten sind Mexiko (6.197 Tonnen), die Volksrepublik China (3.478 Tonnen) und Peru (3329 Tonnen).

Die Daten stammen aus der World Silver Survey 2023.