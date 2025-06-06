Die 20 größten Silber-Nationen der Welt (2025)
Gold erlebte zuletzt einen starken Anstieg. Im Schatten des glänzenden Edelmetalls ist Silber der ewige Zweite – sowohl in Sachen Wert als auch Prestige. Aber das bescheidene Silber sollte nicht unterschätzt werden. Dieses Element bildet das Rückgrat vieler Industrien, weshalb viele Experten auch in den kommenden Jahren zuversichtlich für dieses Asset sind. Ob in der Elektronik, Medizin, Fotografie oder Schmuckherstellung - Silber ist aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken.
Aber woher kommt all dieses Silber? Zeit für eine globale Expedition zu den 20 größten Silberproduzenten der Welt. Die Reise führt von den schroffen, aber an wertvollen Mineralien reichen Anden in Peru über die trockenen Böden der Atacama-Wüste bis ins Herz Europas.
Die Daten stammen aus der World Silver Survey 2025.