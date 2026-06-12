Die größten Space-ETFs im Performance-Check
Mit dem größten Börsengang der Geschichte rückt die Raumfahrt schlagartig ins Zentrum der Finanzmärkte: SpaceX strebt am 12. Juni 2026 an die Nasdaq, mit einer Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar und einem Emissionsvolumen von etwa 75 Milliarden Dollar. Damit stellt Elon Musks Raumfahrtkonzern den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco, der 2019 gut 29 Milliarden Dollar einsammelte, deutlich in den Schatten.
Der Hype bleibt für die ETF-Branche nicht folgenlos. Gleich zwei Schwergewichte schickten allein im Juni neue Space-ETFs ins Rennen: Wisdomtree mit dem Space Economy ETF und Blackrock mit dem iShares Space Technologies ETF, der den Stoxx Global Space Satellites and Drones Index abbildet – letzterer sogar mit einem Mechanismus, der frisch notierte Unternehmen schon 10 bis 30 Tage nach ihrem Börsendebüt aufnimmt.
Auffällig ist dabei: Bislang gibt es nur wenige ETFs, die das Thema Weltraum für sich allein abbilden. Viele Fonds aus dieser Kategorie sind breiter aufgestellt und mischen die Raumfahrt mit Luftfahrt- und Rüstungskonzernen. Das Angebot wächst, die Auswahl an reinen Space-ETFs bleibt aber überschaubar.
Doch welcher Fonds passt zu wem? Auf den folgenden Seiten stellen wir die größten Space-ETFs, sortiert aufsteigend nach Größe, im Detail vor – welche Schwerpunkte sie setzen, worin sie sich unterscheiden und wie sie sich bislang entwickelt haben.