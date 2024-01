Ein deutscher, ein amerikanischer und ein US-amerikanischer Konzern sind die größten Versicherer weltweit. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Analyse der Unternehmensberatung A.M. Best. Für die Untersuchung nahmen die Forscher die Netto-Vermögenswerte der Gesellschaften unter die Lupe. Das Bankgeschäft ließen sie dabei außen vor.

Welche zehn Versicherer laut A.M. Best zu den größten zählen und wie sich ihr Vermögen im Vergleich zum Vorjahr verändert hat, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Auch eine andere Studie kam im vergangenen Sommer zu einem ähnlichen Ergebnis. In der 20. Ausgabe des Forbes-Rankings „The Global 2000“ analysierten die Forbes-Forscher vier Kennzahlen: Umsatz, Gewinn, Vermögenswerte und Marktwert, um die weltgrößten Unternehmen zu ermitteln. Dabei landete der der US-Bankenriese J.P. Morgan Chase auf Rang 1. Wie die Versicherer im Forbes-Ranking abgeschnitten haben, erfahren Sie hier.

