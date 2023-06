Welche Konzerne sind die größten der Welt? Seit genau 20 Jahren veröffentlicht Forbes sein Ranking „The Global 2000“. In diesen 20 Jahren hat sich vieles verändert. So führten 2003 Citigroup, General Electric (GE) und American International Group (AIG) das Ranking an. Derzeit rangiert Citigroup immerhin noch auf Rang 25, während GE und AIG ganz weit nach unten gerutscht sind.

J.P. Morgan Chase auf Platz 1

Die drei Top-Plätze des aktuellen Rankings besetzen der US-Bankenriese J.P. Morgan Chase, die Ölgesellschaft Saudi Aramco aus Saudi-Arabien und die chinesische Großbank ICBC. Zwei weitere Banken aus der Volksrepublik – China Construction Bank und Agricultural Bank of China – haben es ebenfalls in die Top-5-Liste geschafft.

Die laut Forbes weltgrößte Versicherung findet sich unterdessen erst auf Platz 15 des Gesamtrankings. Welche das ist und welche neun weitere Versicherungsgesellschaften unter den 200 weltgrößten Unternehmen sind, erfährst du in unserer Bildstrecke.

Zur Methode: Um die größten Unternehmen zu ermitteln, analysieren die Forbes-Forscher vier Kennzahlen: Umsatz, Gewinn, Vermögenswerte und Marktwert.