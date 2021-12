Die größten Werbestars der Finanzdienstleistungsbranche

Kein Zweifel - Promi-Werbung sorgt für Aufmerksamkeit, laut einer Studie der Frankfurter Unternehmensberatung Value Com erinnerten sich bereits kurz nach Start der Werbespots mit Anke Engelke 11 Prozent an die Kampagne der Hannover Leben, zwei Jahre später waren es bereits 20 Prozent. Engelke lieh der Versicherung dabei auch für Mailingaktionen ihren Namen. Auch die VHV konnte ihren Bekanntheitsgrad der Firma seit Beginn der Kampagne mit Bohlen kräftig steigern.Nicht in jedem Fall lohnt sich jedoch die Investition in bekannte Markengesichter, denn Aufmerksamkeit allein ist keine hinreichende Bedingung für Werbeerfolg. Die Markenstärke wird durch Promi-Werbung nur dann gefördert, wenn die Geschichte der Werbefigur auch zum Produkt passt, so die Studie der Value Com. Im Falle von Engelke und auch von Bohlen scheint das aufzugehen, beide Kampagnen laufen bereits längere Zeit und haben sich offensichtlich auch in den Absatzzahlen niedergeschlagen.Dieter Bohlen war im vergangenen Jahr eine der größten Attraktionen der Versicherungsmesse DKM in Dortmund. Makler und Agenten stellten sich brav in die Reihe, um ein Autogramm des Multimillionärs zu bekommen. Es ist überliefert, dass mindestens ebenso viele Besucher ein Bild mit Bohlen haben wollten als mit dem ebenfalls blonden November-Playmate des „Playboy“, das auf einem benachbarten Stand eines Maklerpools Hof hielt.