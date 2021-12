Täglich neue Erfolgs- aber auch Misserfolgsmeldungen legen nahe, dass sich in Pharma- und Biotech-Industrie derzeit gewaltig was tut. Was wiederum die Nachfrage nach Laboren steigen lässt. Ein Bericht der Deutschen Finance Group greift jetzt das Thema auf – und wir zeigen die wichtigsten Grafiken daraus.

Spätestens das neuartige Coronavirus hat gezeigt: Es ist nicht die schlechteste Idee, an neuen Medikamenten, Impfstoffen und Heilmethoden zu forschen. Krankheiten kommen neu auf die Welt – und verbreiten sich schneller als vor über hundert Jahren, als noch niemand einfach mal nach Malle in den Urlaub fliegen konnte.

Weshalb sich das Immobilienunternehmen Deutsche Finance Group in seinem aktuellen Bericht „Life Science und Lab-Offices“ mit Laboren beschäftigt. Wie haben sich Angebot und Nachfrage entwickelt? Was treibt die Branche in der Zukunft an? Und wo ist das meiste los?

>>>Die komplette Studie finden Sie hier

Die Broschüre ist pickepackevoll mit Grafiken zum Thema, weshalb wir Ihnen hier einige davon zeigen wollen. Los geht es mit der Frage, wie heutzutage eigentlich ein Medikament entsteht? Die folgende Grafik zeigt, wie viele Wirkstoffe regelmäßig loslaufen und wie wenige davon am Ende ins Ziel kommen.

Grafik vergrößern (Quelle: Deutsche Finance Group)

Wie das Ganze dann wirtschaftlich aussieht, zeigt eine weitere Grafik. Sie bildet die Wertschöpfungskette ab, also alle Stationen von der Entwicklung bis hin zum Piks in den Arm.