Max-Planck-Institut „Die Grundrente ist doppelt ungerecht"

Die Grundrente schaffe neue Ungerechtigkeiten, zitiert das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik das Fazit einer Studie des Munich Center for the Economics of Aging (MEA). Demnach erreicht sie zu wenige Personen, die Unterstützung benötigen, und gewährt Menschen Leistungen, die diese nicht unbedingt bräuchten.