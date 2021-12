Die guten Reichen: 40 Milliardäre spenden die Hälfte ihres Vermögens

Die Initiatoren gehen mit gutem Beispiel voran. Gemeinsam mit seiner Frau Melinda hat Bill Gates bereits 1994 eine Stiftung gegründet, die medizinische Projekte in der Dritten Welt unterstützt.Bis heute hat er mit 28 Milliarden US-Dollar mehr als die Hälfte seines auf 53 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens in die Bill-und-Melinda-Gates-Foundation gesteckt.Auch Warren Buffett hat bereits 6 Milliarden Euro für die Stiftung gespendet. Vor einigen Jahren versprach er außerdem, dass nach seinem Tod 99 Prozent seines Vermögens der Stiftung zu Gute kommen.Die Liste der superreichen Wohltäter liest sich wie das Who is Who der US-Milliardäre. Wer außer den beiden Gründer bei der Aktion mitmacht, entnehmen Sie unserer Bildstrecke „The Giving Pledge: Superreiche Wohltäter“