Die Renditen von US-Staatsanleihen sind nach dem jüngsten Bericht zur Inflation in den Vereinigten Staaten deutlich gestiegen. Auch die Kerninflation stieg im März um +0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Angesichts dieser Entwicklungen wird es schwieriger, das Narrativ einer in Richtung Zwei-Prozent-Ziel laufenden Inflation am Leben zu halten. Rückblickend ist es erstaunlich, wie deutlich der Konsens des Marktes zu bevorstehenden Zinssenkungen während der vergangenen Monate schien.

Ungeachtet dessen zeigt die Realität der Daten, dass in naher Zukunft wahrscheinlich keine Zinssenkungen nötig werden. Die finanziellen Bedingungen erscheinen zudem nicht restriktiv, sondern eher stimulierend.

Enger Arbeitsmarkt, explodierende Preise

Ein enger US-Arbeitsmarkt deutet weiterhin auf Risiken einer aufsteigenden Lohnspirale hin. Dazu passt die Beobachtung, dass die Servicestandards in den Vereinigten Staaten sinken. Ironischerweise scheint es normal geworden zu sein, für jede Art Dienstleistung einen Serviceaufschlag in Höhe von 20 Prozent zu verlangen.

Interessant ist auch festzustellen, wie etwa die Uber-Fahrpreise allein in den letzten sechs Monaten gestiegen sind. Um sich ein Auto zu sichern muss man jetzt offenbar für teurere Optionen wie “Uber Black“ zahlen, was früher nie der Fall war. Gleichzeitig scheinen reguläre Taxis mit regulierten Tarifen immer schwerer zu finden.

Womöglich Zinserhöhungen nötig

In Washington spricht man trotz der positiven Wirtschaftsentwicklung davon, dass Powell gerne die Zinsen senken würde, sofern es ihm die Daten erlauben. Sollte das Wirtschaftswachstum nicht merklich nachlassen, scheint eine Sequenz mehrerer Zinssenkungen jedoch unwahrscheinlich. Ebenso könnte es sein, dass wir ein Szenario erleben, in dem Zinserhöhungen nötig werden.

Ähnlich wie in der Zeit zwischen den Jahren 2003 und 2007 könnte die Wirtschaft von robusten Bilanzen auf Verbraucherebene und einer kreditfinanzierten Konsumwelle profitieren. Dies allerdings in einem Maße, das Überhitzungsrisiken birgt.

US-Inflation klebt zwischen drei und vier Prozent

Für den Moment bleibt festzuhalten, dass die Inflationsrate der Vereinigten Staaten zwischen drei und vier Prozent festklebt. Damit bleibt sie signifikant über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent. Daraus folgt, dass die Zinsen wahrscheinlich auf ihrem aktuellen Terrain verweilen werden. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren stufen wir mit etwa fünf Prozent als fair bewertet ein. Am längeren Ende der Zinskurve bleiben wir dagegen vorsichtiger.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Auch bei anderen Marktteilnehmern scheint der Enthusiasmus für Duration im Portfolio nachzulassen. Das zeigt zum Beispiel eine schwache Auktion für US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit aus dieser Woche.

Die Ukraine gilt als Problem Europas

Abseits der Märkte nehmen wir aus Gesprächen in Washington mit, dass die US-Außenpolitik stärker auf China als auf die Ukraine fokussiert ist. Die Rhetorik gegenüber China bleibt kämpferisch und feindselig. Die Ukraine wird als weniger wichtig angesehen und sei eher ein europäisches Problem.

Diese Woche stimmte die Europäische Zentralbank (EZB) den Markt auf Zinssenkungen im Juni ein. Eine Divergenz zwischen der EZB und der Fed in Sachen Zinspolitik wäre durchaus nachvollziehbar. Das bestätigt auch ein Blick auf die unterschiedlichen Pfade beider Wirtschaftsräume. Allerdings könnten steigende Renditen am US-Anleihemarkt auch die Renditen deutscher Staatsanleihen hochziehen. Zusammen mit einem möglicherweise schwächeren Euro könnten diese zwei Faktoren den Spielraum der EZB in den kommenden Monaten enger werden lassen.

Zinssenkungen werden erst 2025 erwartet

In den kommenden Wochen wird es etwas ruhiger, was neue Wirtschaftsdaten betrifft. In den Vereinigten Staaten dürften einige Marktteilnehmer ihre Prognosen angesichts der nach wie vor hohen Inflationsrate und eines starken Arbeitsmarktberichts überdenken. Derzeit scheint es wenige Investoren zu geben, die eine Notwendigkeit für Zinserhöhungen in Richtung sechs Prozent sehen. Eher werden die Erwartungen zu Zinssenkungen weiter in das Jahr 2025 geschoben.

Allerdings könnte der Konsens unter Marktteilnehmern bald unter Druck geraten. Die Zukunft bleibt ungewiss, sodass der Spielraum für eine ausgedehnte Rally an den Märkten begrenzt scheint. In einer Welt, in der Bargeld höhere Zinsen bringt als Staatsanleihen, bleibt es schwierig, Gründe für ein beherztes Eingehen von Durationsrisiken zu finden.

Mark Dowding © RBC Bluebay Asset Management

Zum Autor:

Mark Dowding ist Chief Investment Officer bei RBC Bluebay Asset Management. Er verfügt über mehr als 29 Jahre Investmenterfahrung als Makro-Investor für festverzinsliche Wertpapiere.