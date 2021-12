Ideale Grafik für den Montag So lange dauert ein Arbeitsleben in Europa

Wer sich oder andere zu Beginn der Woche ein bisschen runterziehen will, der schaut sich einfach mal eine Grafik zum Arbeitsleben an. Wie lange wohl die Deutschen im Vergleich zu anderen EU-Ländern abschneiden?

Hatten auch Sie Probleme, heute Morgen in die Puschen zu kommen? Dann schauen Sie sich einmal die Grafik an, die Hedda Nier von Statista zusammengestellt hat. Sie zeigt für die Europäische Union, wie lange jemand arbeiten muss, der jetzt 15 Jahre alt ist. Grundlage sind Daten der Statistikbehörde Eurostat.

Grafik zu klein? Dann hier vergrößern

Und so liest man das: Wer in Deutschland im Jahr 2018 das arbeitsfähige Alter von 15 Jahren erreichte, muss von dort an im Durchschnitt 38,7 Jahre arbeiten. Der Schnitt in der EU liegt bei 36,2 Jahren. Den niedrigsten Wert hat Italien mit 31,8 Jahren.