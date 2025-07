Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die seismischen Veränderungen, die die Investmentlandschaft heute prägen, sowie die zentralen Trends, die das Denken der Anleger in den nächsten zehn Jahren weiterhin bestimmen werden.

Die Investition für das kommende Jahrzehnt © Natixis Investment Managers

Technologischer Fortschritt, Klimawandel und geopolitische Verschiebungen treiben einen strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft an. Diese Entwicklungen verändern Kapitalflüsse, Risikoprofile und Bewertungsmaßstäbe über alle Anlageklassen hinweg. Für institutionelle Investoren wird es zunehmend entscheidend, die treibenden Trends der nächsten Dekade frühzeitig zu erkennen, um Portfolios strategisch auszurichten und nachhaltige Erträge zu sichern. Experten von Natixis Investment Managers beleuchten dazu die relevanten Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Im Whitepaper enthalten:

Wie Demografie das Verhalten von Investoren beeinflusst

Die langfristige Perspektive für Schwellenländer

Die Auswirkungen von makroökonomischer Volatilität auf die Finanzmärkte

Aktien- und Anleihenthemen für das nächste Jahrzehnt

Vermögensallokation und die Evolution des 60/40-Portfolios

Private Vermögenswerte in einer klimafreundlichen Wirtschaft

