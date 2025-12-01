Die KI-ETFs mit der längsten Historie im Check
- Die KI-ETFs mit der längsten Historie im Check Seite 1
- Franklin Metaverse ETF Seite 2
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF Seite 3
- L&G Artificial Intelligence ETF Seite 4
- Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF Seite 5
- Wisdomtree Artificial Intelligence ETF Seite 6
- Amundi MSCI Robotics & AI ETF Seite 7
Im November 2022, vor drei Jahren, brachte Open AI mit ChatGPT künstliche Intelligenz in den Alltag zahlreicher Menschen. Eine Technologie, die zuvor Spezialisten vorbehalten war, stand plötzlich allen zur Verfügung – und entfachte einen beachtlichen Hype um KI-Aktien. Auch wenn gegenwärtig viel über eine mögliche Blase gesprochen wird: Dass künstliche Intelligenz erheblichen Einfluss auf unser zukünftiges Leben und Arbeiten haben wird, ist unbestritten.
Erste KI-ETFs bereits ab 2018 verfügbar
Für die Investmentwelt war KI nicht erst seit dem ChatGPT-Erfolg relevant. Der älteste KI-Fonds in unserer Analyse wurde tatsächlich bereits im September 2018 aufgelegt. Weitere frühe Anbieter folgten 2019, als künstliche Intelligenz noch ein Nischenthema darstellte und die breite Öffentlichkeit damit wenig vertraut war. Diese ersten Fonds investierten in Unternehmen, die KI-Technologien entwickelten oder anwendeten, deutlich bevor der Megatrend offensichtlich wurde.
Entwicklung der ältesten KI-ETFs
Welche Schwerpunkte setzen die ältesten KI-Themenfonds und wie haben sie sich entwickelt? Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir sechs ETFs analysiert, die zwischen 2018 und 2022 aufgelegt wurden. Die Unterschiede in Performance und Kosten sind beachtlich. Ein detaillierter Blick lohnt sich daher.
Die KI-ETFs mit der längsten Historie – so haben wir ausgewertet
Unsere Auswertung basiert auf einer Marktanalyse des Ratinghauses Scope. Insgesamt haben die Analysten 30 Themen-Fonds und -ETFs mit KI als Namensbestandteil untersucht – wir haben aus dieser Fondsliste alle ETFs mit einer Historie von mindestens drei Jahren herausgefiltert. Diese insgesamt sechs KI-ETFs stellen wir auf den folgenden Seiten genauer vor.
Die aktiven KI-Themenfonds mit der längsten Historie, stellen wir hier vor.
Sortiert sind die Fonds nach Auflegungsdatum. Ausschlaggebend war dabei jeweils die Fondsanteilsklasse, die auch in der Scope-Analyse verwendet wurde. (Stand der Performance-Daten: 24. November 2025)