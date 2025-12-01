Vor drei Jahren startete ChatGPT und beeinflusst seitdem den Alltag vieler Menschen. In der Investmentwelt ist KI ist schon länger ein Thema. Wir zeigen die ältesten KI-ETFs.

KI-ETFs sorgten teilweise für große Kursgewinne in den vergangenen Jahren.

Im November 2022, vor drei Jahren, brachte Open AI mit ChatGPT künstliche Intelligenz in den Alltag zahlreicher Menschen. Eine Technologie, die zuvor Spezialisten vorbehalten war, stand plötzlich allen zur Verfügung – und entfachte einen beachtlichen Hype um KI-Aktien. Auch wenn gegenwärtig viel über eine mögliche Blase gesprochen wird: Dass künstliche Intelligenz erheblichen Einfluss auf unser zukünftiges Leben und Arbeiten haben wird, ist unbestritten.

Erste KI-ETFs bereits ab 2018 verfügbar

Für die Investmentwelt war KI nicht erst seit dem ChatGPT-Erfolg relevant. Der älteste KI-Fonds in unserer Analyse wurde tatsächlich bereits im September 2018 aufgelegt. Weitere frühe Anbieter folgten 2019, als künstliche Intelligenz noch ein Nischenthema darstellte und die breite Öffentlichkeit damit wenig vertraut war. Diese ersten Fonds investierten in Unternehmen, die KI-Technologien entwickelten oder anwendeten, deutlich bevor der Megatrend offensichtlich wurde.

Entwicklung der ältesten KI-ETFs

Welche Schwerpunkte setzen die ältesten KI-Themenfonds und wie haben sie sich entwickelt? Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir sechs ETFs analysiert, die zwischen 2018 und 2022 aufgelegt wurden. Die Unterschiede in Performance und Kosten sind beachtlich. Ein detaillierter Blick lohnt sich daher.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die KI-ETFs mit der längsten Historie – so haben wir ausgewertet

Unsere Auswertung basiert auf einer Marktanalyse des Ratinghauses Scope. Insgesamt haben die Analysten 30 Themen-Fonds und -ETFs mit KI als Namensbestandteil untersucht – wir haben aus dieser Fondsliste alle ETFs mit einer Historie von mindestens drei Jahren herausgefiltert. Diese insgesamt sechs KI-ETFs stellen wir auf den folgenden Seiten genauer vor.

Die aktiven KI-Themenfonds mit der längsten Historie, stellen wir hier vor.

Sortiert sind die Fonds nach Auflegungsdatum. Ausschlaggebend war dabei jeweils die Fondsanteilsklasse, die auch in der Scope-Analyse verwendet wurde. (Stand der Performance-Daten: 24. November 2025)