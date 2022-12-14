1:1-Chef Sascha Sönning im Interview „Die Kompetenz von Beratern rückt in den Mittelpunkt“

In den Markt der deutschen Maklerpools ist Bewegung geraten – nicht zuletzt, nachdem erste Häuser externe Großinvestoren an Bord geholt haben. Im Interview schätzt Sascha Sönning, Vorstand beim Maklerpool 1:1, wohin sich der Wettbewerb am Vertriebsmarkt entwickelt, und verrät, was 2023 für 1:1 Priorität hat.

Sascha Sönning: „Ein Privatanleger als Selbstentscheider kann das alles zusammen kaum leisten.“

DAS INVESTMENT: Immer mehr Anleger sind heute als Selbstentscheider unterwegs. Wo sehen Sie zukünftig die Position von Beratern?

Sascha Sönning: Die Anlagewelt ist heute vielfältiger denn je, hier den Überblick zu behalten ist schwierig. Umso wichtiger ist es, einen kompetenten Berater zu haben, um schlussendlich die individuelle, richtige Anlageentscheidung treffen zu können. Berater haben den Markt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Produktportfolios der Gesellschaften und die höchst individuelle Lebenssituation ihrer Kundschaft im Blick. Ein Anleger als Selbstentscheider kann alles zusammen kaum leisten. Merklich ändert sich nur der Kommunikationskanal. Zunehmend wird auf den hybriden Makleralltag gesetzt, um betriebswirtschaftlich und effizient zu handeln.

Wie wird sich der deutsche Finanz- und Versicherungsberatermarkt in den kommenden fünf Jahren verändern?

Sönning: Der Markt ist stets in Bewegung – seit einigen Jahren ganz fokussiert wegen der zunehmenden Digitalisierung. Sicher ist, dass unsere Branche sich auch zukünftig weiterentwickeln wird. Langfristig zeigt sich, dass die Kompetenz der Beraterinnen und Berater noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Die Administration läuft durch weitreichende digitale Prozesse automatisiert im Hintergrund ab. Wir bewegen uns mit dem Markt: Wir agieren und reagieren flexibel auf gesetzliche und zielgruppenkonforme Wünsche und Richtlinien.

Wie werden sich Maklerpools wandeln?

Sönning: Weitere Konsolidierungen sind wahrscheinlich. Aus dem Markt werden mehrere Global Player herausragen. Dennoch werden alle Maklerpools ihre Berechtigung behalten, weil sie unterschiedliche Konzepte bieten. Die Branche wird weiterwachsen – denn der Maklermarkt ist die Zukunft. Das zeigt die steigende Anzahl an Versicherungsmaklern, über die die IHKs in den letzten Jahren berichten.

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Ein Vorhaben, das Sie bei 1:1 im kommenden Jahr priorisiert angehen wollen?

Sönning: Wir bauen unser Geschäftsmodell weiter aus. Dafür setzen wir auf neue Highlights, Vertriebsaktionen und attraktive Vertriebsmodelle. Ein Beispiel ist unser jüngstes Recruiting-Konzept „Be the Next Generation“, das wir intensivieren wollen. Wir wollen außerdem Digitalisierungsprozesse weiter ausbauen. So lässt sich die zunehmende Komplexität des Makleralltags für unsere Partner vereinfachen, Bürokratie und Administration eindämmen und Service manifestieren.

Über den Interviewten:

Sascha Sönning ist Co-Vorstand des Maklerpools 1:1 Assekuranzservice, an der Seite von Patrick Afflerbach. Sönning ist für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig.