1:1-Chef Sascha Sönning im Interview „Die Kompetenz von Beratern rückt in den Mittelpunkt“

In den Markt der deutschen Maklerpools ist Bewegung geraten – nicht zuletzt, nachdem erste Häuser externe Großinvestoren an Bord geholt haben. Im Interview schätzt Sascha Sönning, Vorstand beim Maklerpool 1:1, wohin sich der Wettbewerb am Vertriebsmarkt entwickelt, und verrät, was 2023 für 1:1 Priorität hat.