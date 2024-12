Ein guter Online-Auftritt, schnelle Reaktion auf Anfragen und Schadensmeldungen: Versicherer, die ihren Kunden einen guten digitalen Service bieten, haben in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil. Das Beratungsunternehmen Finnoconsult untersucht regelmäßig den Online-Auftritt von Banken und Versicherern und ermittelt daraus den sogenannten Finnoscore. Der Finnoscore ist eine eigens von Finnoconsult entwickelte Kennzahl, die das digitale Kundenerlebnis (Digital Customer Experience) einzelner Unternehmen errechnet und vergleicht. Insgesamt werden dabei rund 140 Versicherer aus Europa und Nord-Amerika untersucht.

Die Methode

Die Studie „Digital Customer Experience bei deutschen Versicherungsunternehmen 2024“ wurde von Juliane Bormann und Katharina Vollmer von der V.E.R.S. Leipzig unter der Leitung von Fred Wagner, Versicherungsprofessor und Vorstand des Instituts für Versicherungslehre sowie des Instituts für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig, durchgeführt. Sie untersucht die Qualität der Online-Auftritte ausgewählter deutscher Versicherungsunternehmen basierend auf dem Finnoscore 2024 für 30 ausgewählte deutsche Versicherer, die in drei Gruppen eingeteilt wurden:

Traditionelle Häuser Digitaltöchter von Versicherungsunternehmen Reine Digitalversicherer

Der Finnoscore 2024 setzt sich aus rund 500 Einzelkriterien zusammen, die in elf Kategorien zusammengefasst sind. Die V.E.R.S.-Leipzig-Forscher krönen die jeweiligen Sieger unter den 30 deutschen Versicherungsgesellschaften in elf Kategorien:

Website Online-Marketing Omnichannel-Kommunikation Social Media & Community Online-Services Mobile-Services Online-Verkauf Kundenbindungsprogramme Online-Schadenmeldung Innovation & Soziale Verantwortung Cybersicherheit

Kategorie 1: Website

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,37 von insgesamt 10 möglichen Punkten falle das Ergebnis der Kategorie „Website“ so gut aus wie bei keiner anderen der insgesamt elf Kategorien, betonen die Forscher. Die Ergebnisse der untersuchten Versicherer bewegen sich zwischen 6,55 und 8,11 Punkten. Besonders gut schlagen sich die Versicherer dabei bei den Kriterien „Layout“ (⌀ 9,28 Punkte) und „Funktion auf allen Geräten“ (⌀ 9,20 Punkte): Alle Häuser erhalten hier eine Bewertung zwischen 8 und 10 Punkten.

Kriterien der Kategorie „Website“: © V.E.R.S. Leipzig

Besonders schlecht schneiden hingegen die Versicherer-Websites in den Bereichen „Suchfunktion“ und „Geschwindigkeit“ ab. Hier liegt die Durchschnittsbewertung bei jeweils 5,9 Punkten. Dabei erstreckt sich die Bandbreite der Bewertungen zwischen 0 und 9,32 Punkten (Suchfunktion) beziehungsweise zwischen 3,48 und 7,98 Punkten (Geschwindigkeit).

Rang Website Punktzahl 1 Versicherungskammer Bayern (VKB) 8,11 2 Allianz 8,06 3 Huk-Coburg 7,95

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

So begründen die Studienautoren das Ergebnis:

"Seinen Vorsprung sichert sich die VKB bei der User Interface. Sie erreicht sowohl in den Bereichen „Interaktion“, „Navigation“ und „Unterebenen“ als auch bei den „Touch Devices“ der Website einen Wert von mehr als neun Punkten und erzielt beim Kriterium „Layout“ weiterhin die Höchstpunktzahl.

Die Allianz zeigt sich stark bei den Kriterien „Layout“, „Interaktion“, „Navigation“, „Farbe“, „Ersteindruck“ sowie „Suchfunktion“, die jeweils mit mehr als neun Punkten bewertet werden.

Auch die HUK-Coburg schneidet bei einigen Kriterien des User Interface („Layout“, „Interaktion“, „Navigation“, „Unterebenen“) mit mehr als neun Punkten ab. Für den Bereich „Navigation“ wird sogar die Höchstpunktzahl

von zehn Punkten vergeben.

Kategorie 2: Online-Marketing

Für die Bewertung der Kategorie „Online-Marketing“ greifen die Forscher auf Daten der Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform Semrush zurück. Semrush ist eine All-in-one-Marketingplattform mit verschiedenen Tools für einen optimierten Webauftritt.

Die Bewertung in der Kategorie „Online-Marketing“ setzt sich aus zwei Kriterien zusammen: „Authority“ und „Organic Traffic“, die sich beide aus entsprechenden Kennzahlen von Semrush ergeben. Der Fokus bei „Authority“ liegt auf der Link-Stärke, die sich aus der Anzahl der verweisenden Domains mit Dofollow-Links zusammen mit der Authority der Domains, die auf eine Website verweisen, errechnet. Die Ergebnisse im Bereich „Organic Traffic“ speisen sich aus dem Semrush-Tool Domain Analytics. Dabei handelt es sich um eine Schätzung des monatlichen durchschnittlichen Traffics.

Im Vergleich aller elf Kategorien bildet das „Online-Marketing“ weiterhin das Schlusslicht bei den untersuchten Versicherern. Der Gesamtdurchschnitt über alle Unternehmen liegt bei 2,93 Punkten. Die höchste Bewertung beträgt 6,16 Punkte, die niedrigste 0,98 Punkte.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Wefox 6,16 2 Generali 4,93 3 LVM 3,84

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Wefox kann sich mit der aktuellen Bewertung von 6,16 Punkten weiterhin auf dem ersten Platz behaupten. Mit mehr als einem Punkt weniger als Wefox folgt auf dem zweiten Platz Generali (4,93). Der Versicherer konnte mit einem Plus von 7,26 Punkten beim Kriterium „Organic Traffic“ insgesamt 27 Plätze gewinnen und hat sich als Top-Aufsteiger vom vorletzten auf den zweiten Platz verbessern können.“

Kategorie 3: Omnichannel-Kommunikation

Bei der Omnichannel-Kommunikation geht es um das Angebot kundennaher Kontakt- und Kommunikationskaäle sowie deren möglichst nahtlose Integration. In die Bewertung fließen insgesamt fünf verschiedene Kriterien ein, die neben der Quantiät und der Verfügbarkeit der angebotenen Kontaktkanäle auch deren Qualität (insbesondere Schnelligkeit und Qualität der Antworten) beurteilen. So werden beispielsweise Punkte für das Vorhandensein verschiedener Kanäle, wie Telefon, E-Mail, Videochat vergeben. Es wird jedoch auch berücksichtigt, wie gut diese für den Kunden zu finden sind, wie die Erreichbarkeit ist und wie schnell mit einer Reaktion des Versicherers zu rechnen ist.

Insgesamt schneiden die betrachteten Versicherer im Bereich „Omnichannel-Kommunikation“ eher unterdurchschnittlich ab. Der Mittelwert liegt bei 4,18 Punkten. Die höchste Bewertung beträgt 6,78 Punkte, die niedrigste bei 1,28 Punkte.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Württembergische 6,78 2 Axa 6,58 3 Ergo 6,52

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Die Württembergische kann insbesondere mit einer verbesserten „Terminvereinbarung“ und „Reaktion“ punkten. So erreicht sie bei der „Terminvereinbarung“ nun die Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Bei der Schnelligkeit und Qualität der Antworten („Reaktion“) erzielt die Württembergische mit 6,67 Punkten insgesamt fünf Punkte mehr als im Vorjahr.

Auf den Plätzen 2 und 3 – mit einem recht ähnlichen Ergebnis – liegen die ebenfalls traditionellen und großen Häuser Axa und Ergo. Die bessere Bewertung der Axa wird in dem Kriterium „Online-Beratung“ realisiert."

Kategorie 4: Social Media & Community

Die Qualität der Social-Media-Präsenz von Versicherungsunternehmen spiegelt sich nach Auffassung der Studienautoren neben der reinen Präsenz – damit ist zum Beispiel auch die Frequenz von Posts gemeint – vor allem auch in der Authentizität und der Reaktionsgeschwindigkeit der Unternehmen wider.

Neben klassischen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, X (ehemals Twitter) oder LinkedIn werden dabei auch Bewertungsplattformen berücksichtigt. Zudem wird untersucht, wie die Unternehmen auf negative Kommentare und Feedbacks reagieren, die auf entsprechenden Plattformen veröffentlicht werden.

Im Durchschnitt über alle betrachteten Unternehmen wird in der Kategorie „Social Media & Community“ ein Score von 4,61 Punkten erreicht.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Huk-Coburg 6,77 2 Debeka 6,58 3 Cosmos Direkt 6,49

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Trotz des Verlusts von fast einem Bewertungspunkt (-0,82) kann die HUK-Coburg auch in diesem Jahr den ersten Platz in der Kategorie „Social Media & Community“ für sich behaupten. Die um mehr als zwei Punkte niedrigere Bewertung beim Kriterium „Reaktion auf Kundenfeedback“ (6,46) und vergleichsweise nur leichte Verbesserungen in den anderen beiden Kriterien („Social-Media-Präsenz“: +0,33 auf 6,67 Punkte und „Social-Media-Einbindung“: +0,08 auf 7,58 Punkte) reichen dennoch aus, um erneut als Sieger aus der Kategorie hervorzugehen.

Mit der Debeka hat sich auch am zweitplatzierten Versicherer nichts geändert, wenngleich sich der Abstand auf den ersten Platz im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert hat (2024: 0,19; 2023: 0,84).

Nicht neu in den Top 10, aber neu auf Platz 3 (2023: Platz 6) findet sich mit einem minimalen Abstand von 0,09 Punkten CosmosDirekt (6,49) als einzige Digitaltochter unter den besten zehn Versicherern wieder. Zwar verliert das Unternehmen fast zwei Punkte (-1,82) bei der Bewertung der Einbindung von Social-Media-Aktivitäten auf der eigenen Website, da Cosmos Direkt aber insgesamt hinreichend gute Bewertungen erhält, kann das Haus auf den dritten Platz vorrücken."

Kategorie 5: Online-Services

Bei dieser Kategorie untersuchen die Forscher digitale Services, mit denen der Versicherungskunde Probleme eigenständig und auf digitalem Weg lösen kann, indem er beispielweise Änderungen persönlicher Daten selbstständig über einen entsprechenden Online-Service vornimmt. Ebenso können über Online-Services Mehrwerte angeboten werden, indem zum Beispiel in der Sachversicherung vor drohenden Unwettern in der Region des Versicherungskunden gewarnt wird.

Bewertet werden die „Auffindbarkeit“, die "Qualität der Service-Beschreibung" und der „Funktionsumfang“, wobei der Funktionsumfang den mit Abstand größten Einfluss auf die Gesamtbewertung hat.

Mit einer´m Mittelwert von gerade einmal 3,77 Punkten schneiden die untersuchten Versicherer in der Kategorie „Online-Services“ ziemlich schlecht ab. So wurde das Kriterium „Funktionsumfang“ nur bei vier der 30 untersuchten Versicherer mit mehr als fünf Punkten bewertet.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Gothaer 5,97 2 Allianz 5,87 3 Huk-Coburg 5,78

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Kommentar der Studienautoren:

„Würde allein das Kriterium „Funktionsumfang“ betrachtet, läge – wie schon im Vorjahr – die Allianz vor der Gothaer an der Spitze. Und auch die Cosmos Direkt würde sich vor der Huk-Coburg einreihen. Sowohl die Gothaer als auch die HUK-Coburg können jedoch insbesondere mit der Auffindbarkeit der digitalen Services punkten und damit ihr Ranking in der Kategorie „Online-Services“ positiv beeinflussen.“

Kategorie 6: Mobile-Services

Bei der Bewertung von Mobile-Services wurden acht verschiedene Kriterien untersucht. Zunächst wurde geprüft, ob ein Versicherer überhaupt eine eigene App anbietet. Dabei spielten mehrere Aspekte eine Rolle:

Auffindbarkeit der App Kundenbewertungen Qualität der App-Beschreibung Vorhandensein von Hilfsmitteln wie Demo-Accounts oder Tutorials

Der wichtigste Bewertungspunkt war der Funktionsumfang der App. Entscheidend war, ob alle relevanten Informationen enthalten sind, eine Soforthilfe integriert ist und innovative Features angeboten werden.

Zusätzlich wurden Kriterien zur Benutzerfreundlichkeit bewertet, wie:

Design der Oberfläche

Logik der Navigation

Lesbarkeit

Eingabeunterstützung

Falls ein Versicherer keine eigene App anbot, wurde stattdessen die Mobilfähigkeit der Website geprüft. Die Bewertung war so gestaltet, dass Unternehmen ohne App keine Nachteile hatten.

In der Kategorie „Mobile-Services“ erreichen die Versicherer durchschnittlich 5,91 Punkte.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Lemonade 8,09 2 Ottonova 7,63 3 VKB 7,41

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Der größte Bewertungsabstand aller 30 Unternehmen kann mit 0,46 Punkten zwischen Lemonade auf Platz 1 und Ottonova auf Platz 2 festgestellt werden. Im Durchschnitt liegen die Top 10-Versicherer 0,22 Bewertungspunkte auseinander. Hingegen wird das Mittelfeld, also die Ränge 11 bis 20, mit einer gemittelten Differenz von lediglich 0,06 Punkten auch in diesem Jahr sehr ähnlich bewertet. Die Allianz kann ihren Aufstieg um drei Plätze damit erreichen, dass sie bei der Hälfte der Kriterien ein Plus zwischen 0,21 Punkten („Kundenbewertung“) und drei Punkten („Auffindbarkeit“) erzielen kann. Die Kriterien „Navigation“, „Gestaltung“, „Funktionsumfang“ und Designlogik“ werden mit Punkten zwischen 7,0 und 9,17 unverändert hoch bewertet.“

Kategorie 7: Online-Verkauf

Die Kategorie „Online-Verkauf" bewertet die Benutzererfahrung und den Online-Verkaufsprozess für verschiedene Versicherungsprodukte anhand von neun verschiedenen Kriterien. Die Durchschnittsbewertung beträgt 6,0 Punkte.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Lemonade 8,42 2 Nexible 8,04 3 Ottonova 7,63

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kategorie 8: Kundenbindungsprogramme

In der Kategorie "Kundenbindungsprogramme“ untersuchen die Forscher zum einen, ob die Gesellschaften Kundenbindungsprogramme anbieten („Programmangebot“) und wie transparent diese dargestellt sind. Zum anderen geht in das Kriterium „Attraktivität“ ein, ob Cross-Buying durch Prämienreduzierungen belohnt wird oder Partnerunternehmen mit entsprechenden Rabattaktionen angebunden sind.

In der Kategorie „Kundenbindungsprogramme“ erzielen die betrachteten Versicherer eine durchschnittliche Bewertung von 3,31 Punkten, die über alle elf Kategorien hinweg, hinter der Kategorie „Online-Marketing“ das zweitschlechteste Ergebnis repräsentiert.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Allianz 8,98 2 Cosmos Direkt 6,93 2 Generali 6,93

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Wie schon im Vorjahr werden die Top 10 von der Allianz angeführt, die sich mit denselben Bewertungsergebnissen bei beiden Kriterien („Programmangebot“: 8,17; „Attraktivität“: 9,33) und einem mithin identischen Gesamtscore der Kategorie von 8,98 Punkten an die Spitze setzt. Mit einem verhältnismäßig großen Abstand von 2,06 Punkten folgen Generali und das zugehörige Digitaltochterunternehmen Cosmos Direkt, die sich beide bei identischer Punktzahl den zweiten Platz teilen. Auffällig ist, dass beiden Häusern der Aufstieg von Platz 3 auf Platz 2 gelingt, ohne dass es eine Änderung in den Bewertungen gibt. Eine Begründung hierfür ist, dass der viertplatzierte Versicherer, die Nürnberger, einen Verlust von zwei Punkten (auf immer noch gute sechs Punkte) beim Kriterium „Attraktivität“ verkraften und somit seinen ursprünglichen zweiten Platz abgeben muss.

Kategorie 9: Online-Schadenmeldung

Die Kategorie „Online-Schadenmeldung“ setzt sich aus der Bewertung zweier Kriterien zusammen. Das Kriterium „Zugang“ beurteilt die Auffindbarkeit der Möglichkeit zur Online-Schadenmeldung. Beim Kriterium „Prozess“ geht um die Einfachheit der Online-Schadenmeldung sowie um die Benutzerfreundlichkeit des User

Interface.

Das durchschnittliche Ergebnis liegt bei 4,69 Punkten.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Lemonade 7,35 2 Cosmos Direkt 6,58 3 Ergo 6,53

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Deutlicher Gewinner der Kategorie „Online-Schadenmeldung“ ist – wie bereits im Vorjahr – Lemonade. Der Digitalversicherer erzielt insgesamt 7,35 Punkte und kann sich mit einem Abstand von 0,77 Punkten auf das zweitplatzierte Unternehmen Cosmos Direkt durchsetzen. Damit ist Lemonade der einzige Digitalversicherer, der es in dieser Kategorie unter die Top 10 schafft. Mit der Cosmos Direkt erreicht in diesem Jahr auch eine Digitaltochter einen Platz unter den besten zehn der Kategorie „Online-Schadenmeldung“. Die Cosmos Direkt steigt 13 Ränge auf und zieht damit neu in die Top 10 der Versicherer der Kategorie „Online-Schadenmeldung“ ein. In der Gesamtbewertung für diese Kategorie erzielt der Versicherer 2,04 Punkte mehr als zuvor. Dies entspricht dem größtem positiven Bewertungsabstand im Vergleich zum Vorjahr, der sich aus der deutlich besseren Bewertung des „Prozesses“ der Online-Schadenmeldung ergibt. “

Kategorie 10: Innovation & Soziale Verantwortung

In der Kategorie „Innovation & Soziale Verantwortung“ wurde untersucht, wie sich Versicherer in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung engagieren und wie erfolgreich sie dies nach außen kommunizieren. Im Schnitt haben die Versicherer dabei einen eher moderaten Gesamtscore von 4,52 Punkten erzielt.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Sparkassenversicherung 7,63 2 DEVK 6,9 3 Axa 6,73

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Die Sparkassenversicherung kann mit 7,63 Punkten auch im Jahr 2024 den ersten Platz in der Kategorie „Innovation & Soziale Verantwortung“ für sich behaupten. Ihr kommt zugute, dass sie ihr sehr gutes Ergebnis von 9,33 Punkten beim Kriterium „Darstellung Nachhaltigkeitsagenda“ weiterhin halten kann und sich auch an der mittleren Bewertung (5,0) im Bereich „Darstellung Innovation“ nichts ändert. Beide Aspekte und auch die Tatsache, dass die ehemalige zweitplatzierte Allianz in diesem Jahr in den Bereichen „Darstellung Innovation“ und „Darstellung soziale Verantwortung“ teilweise deutlich an Punkten einbüßt und folglich auf Platz 9 landet, begünstigt das positive Ergebnis der Sparkassenversicherung.“

Kategorie 11: Cybersicherheit

Die Sicherheit der digitalen Anwendungen wird anhand von vier verschiedenen Kriterien bewertet. Dazu gehört das Kriterium „Autorisierung“, das unter anderem die Verwendung von starken Authentifizierungsmethoden für Benutzer, klare Erklärungen des Authentifizierungsprozesses und die Bereitstellung eines sicheren Verfahrens zur Wiederherstellung oder Zurücksetzung von Passwörtern umfasst. Beim Kriterium „Datenschutz“ werden die Kennzeichnung der Datenschutzrichtlinie, die Möglichkeit zur Löschung eigener Daten sowie die Cookie-

Einstellungen betrachtet. Welches „Gefühl von Sicherheit“ der Benutzer der Versicherungswebsite hat, wenn es beispielsweise um die Eingabe persönlicher Daten geht oder ob im Kontext des Kriteriums „Sicherheitsmaßnahmen“ sicherheitsrelevante Fragen in den FAQs oder einem anderen entsprechenden Hilfebereich beantwortet werden, ist ebenso Untersuchungsgegenstand in der Kategorie „Cybersicherheit“.

Mit 7,07 Punkten im Durchschnitt über alle Unternehmen erzielen die betrachteten Versicherer hier den zweitbesten Gesamtscore aller elf Kategorien, direkt hinter dem Ergebnis der Kategorie „Website“.

Rang Versicherer Punktzahl 1 Allianz 9,27 2 Provinzial 9,02 3 DEVK 8,94

Quelle: V.E.R.S. Leipzig

Kommentar der Studienautoren:

„Mit der Allianz und der Provinzial können zwei der traditionellen Versicherungsunternehmen weiterhin die beiden besten Plätze für sich behaupten. Während der Marktführer mit Ergebnissen von mindestens neun Punkten bei allen vier Kriterien aufwarten kann, büßt die Provinzial im Vorjahresvergleich 0,33 Punkte beim Kriterium „Gefühl von Sicherheit“ ein. Dadurch wird auch ihr Gesamtscore im Bereich „Cybersicherheit“ leicht verringert.“