Allianz, LVM, Huk-Coburg Die kundenfreundlichsten Pflegeversicherer Deutschlands

Für ihren „Service-Atlas Pflegeversicherer 2021“ holte die Analysegesellschaft Servicevalue Auskunft zu insgesamt 28 privaten Pflegeversicherern von 1.714 Kunden ein, die eine Pflegekosten-, Pflegerenten- und/oder Pflegetagegeld-Versicherung abgeschlossen haben.



Mit der Note „sehr gut“ schnitten neben den drei Bestplatzierten – der Allianz, der LVM und der Huk-Coburg – auch die Versicherer Arag, Ergo / DKV, Ideal, Volkswohl Bund und DFV Deutsche Familienversicherung ab. Weitere sechs private Pflegeversicherer punkten mit überdurchschnittlichen Werten als „gut“.

Platzierung | Pflegeversicherer | Note

1. Allianz | sehr gut*

2. LVM | sehr gut*

3. Huk-Coburg | sehr gut*

4. ARAG | sehr gut

5. ERGO / DKV | sehr gut

6. Ideal | sehr gut

7. Volkswohl Bund | sehr gut

8. DFV Deutsche Familienversicherung | sehr gut

9. Versicherungskammer Bayern | gut

10. R+V | gut

11. Generali | gut

12. SDK (Süddeutsche) | gut

13. HALLESCHE | gut

14. Debeka | gut

*Diese Versicherer erzielten zugleich mindestens einen Einzelsieg in einer der vier Kategorien.

Bewertete Leistungskategorien

Bewertet wurden zwanzig Einzelkriterien, die in den vier Leistungskategorien Produkte, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenberatung und Kundenservice zusammengefasst wurden. Auch in diesen vier Leistungskategorien ist der jeweilige Spitzenplatz von jeweils einem der drei insgesamt Bestplatzierten belegt. So ist die Allianz die Nummer 1 sowohl hinsichtlich der Produkte als auch der Kundenberatung, die LVM erbringt nach Kundenmeinung den besten Kundenservice, und die Huk-Coburg erzielt im Preis-Leistungs-Verhältnis besonders hohe Werte.