Servicevalue-Studie Die kundenfreundlichsten privaten Haftpflichtversicherer

In ihrer Wettbewerbsanalyse „Service-Atlas Privat-Haftpflichtversicherer 2021“ nimmt das Analysehaus Servicevalue 43 Privat-Haftpflichtversicherer unter die Lupe. Die Untersuchung findet bereits zum fünften Mal in Folge statt und basiert dieses Jahr auf 3.661 Kundenurteilen zu 27 allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen. Diese sind unter den fünf Qualitätsdimensionen „Produkte“, „Kundenbetreuung“, Kundenservice“, „Schadenregulierung“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“ zusammengefasst.

Cosmos Direkt überzeugt mit Bestleistungen

Bezogen auf das Vorjahr verteidigt Cosmos Direkt als Gesamtsieger den ersten Platz, und auch unter den weiteren „sehr gut“-Platzierten finden sich vor allem solche Versicherer, die schon im letzten Jahr mit der Bestnote ausgezeichnet waren. Neu hinzugekommen in diese Gruppe sind GVO Versicherungen, Concordia und DFV Deutsche Familienversicherung. Mit „gut“ bewertet sind weitere zehn Versicherer.

Rang | Anbieter | Bewertung



1. Cosmos Direkt | sehr gut*

2. Allianz | sehr gut*

3. Huk-Coburg | sehr gut

4. LVM | sehr gut*

5. HUK24 | sehr gut

6. Provinzial Rheinland | sehr gut*

7. Allianz Direct | sehr gut

8. GVO Versicherung | sehr gut

9. ADAC Versicherungen | sehr gut

10. Generali Deutschland | sehr gut

11. SV SparkassenVersicherung | sehr gut

12. DEVK | sehr gut

13. Concordia | sehr gut

14. DFV Deutsche Familienversicherung | sehr gut

15. Die Haftpflichtkasse | gut

16. Westfälische Provinzial | gut

17. Europa | gut

18. VGH | gut

19. BGV Badische | gut

20. Mecklenburgische | gut

21. Barmenia | gut

22. WWK | gut

23. Basler | gut

24 ARAG | gut



*Anbieter ist zugleich Bester in mindestens einer der fünf untersuchten Leistungskategorien



In den Einzeldimensionen tun sich für „Kundenbetreuung“ Allianz, für „Kundenservice“ LVM, für „Schadenregulierung“ Provinzial Rheinland und für „Produkte“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“ Cosmos Direkt hervor. Letztere überzeugt, wie auch Huk-Coburg, mit „sehr gut“ in allen fünf untersuchten Dimensionen. In jeweils vier Dimensionen erzielen zusätzlich zu den bereits genannten Gewinnern auch Generali Deutschland und ADAC Versicherungen einen Rangplatz in der besten Auszeichnungskategorie.