Ascore und Wirtschaftswoche leiten aus dem frei verfügbaren, nicht durch Garantien gebundenen Risikokapital von Lebensversicherern den sogenannten „realistischen Zins“ auf die Kapitalanlagen ab.

Die „Wirtschaftswoche“ (WiWo) hat gemeinsam mit dem Hamburger Analysehaus Ascore 52 Lebensversicherer bewertet. Anders als viele Bilanzratings schaut die Auswertung nach vorn. Grundlage ist ein Modell des Finanzwissenschaftlers Jörg Finsinger. Es leitet aus dem frei verfügbaren, nicht durch Garantien gebundenen Risikokapital einen „realistischen Zins“ auf die Kapitalanlagen ab. Diesen verrechnet es mit Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Ausschüttungsquote und vergleicht das Ergebnis mit einem Branchen-Benchmark. Für 2026 unterstellt das Modell 2,2 Prozent Rendite für sichere und 5,7 Prozent für riskante Anlagen.

Europa vorn

An der Spitze des Klassik-Ratings steht laut WiWo wie im Vorjahr die Europa, eine Versicherungsgesellschaft der Continentale-Gruppe. Ihre Risikokapitalquote liegt laut Studie bei 12 Prozent, ihr realistischer Zins bei 3 Prozent und damit über dem Branchenschnitt von 2,4 Prozent. Zur Spitzengruppe zählten zudem Universa, Inter, Hansemerkur und Debeka. Insgesamt vergab das Rating 16 Mal die Höchstnote von fünf Sternen. Auf den hinteren Plätzen landen unter anderem Generali, Ideal und Zurich Deutschland.

Was Vermittler daraus ableiten können

Das Rating sagt nur etwas über klassische Verträge mit Garantiezins aus. Die Qualität von Fondspolicen bildet es nicht ab. Zudem handelt es sich um eine Modellprognose mit pauschalen Renditeannahmen: In der Praxis könne ein Versicherer sein errechnetes Renditepotenzial sowohl über- als auch unterschreiten, so die WiWo.

In der Bestandsberatung kann die Auswertung dennoch als Orientierung dienen. Wer bei einem schwach bewerteten Anbieter versichert ist, sollte laut WiWo seinen Vertrag prüfen, aber nicht vorschnell kündigen. Für eine Fortführung könnten ein hoher Garantiezins sprechen, etwa die 4 Prozent bei Verträgen aus den Jahren 1994 bis 2000, oder Steuervorteile: Einmalauszahlungen aus Policen, die vor 2005 abgeschlossen wurden, bleiben in der Regel steuerfrei.