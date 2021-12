Redaktion 16.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 12:32 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Die leichte Alternative zum CFA? Was der CAIA für die Karriere bringt

Mit Kandidaten zu den CFA-Prüfungen lassen sich ganze Messehallen füllen. Dagegen ist der kleine Bruder des CFA, der Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) noch vergleichsweise unbekannt. Während die CAIA Association in Deutschland nur etwa 270 Mitglieder zählt, sind es in der Schweiz bereits über 1200. Damit stellt das Land eine Hochburg dieser Qualifikation dar. Dies liegt sicher daran, dass dort einige alternative Investments wie Hedgefonds und Rohstoffe wesentlich populärer sind als etwa in Deutschland.