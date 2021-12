Redaktion 21.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Die Leiden der Wall Street Warum junge Banker so miserabel sind

Zwei Jungbanker von Goldman Sachs berichten über ihre Leiden an der Wall Street. Kevin Roose hat für sein Buch "Young Money: Inside the Hidden World of Wall Street’s Post-Crash Recruits" insgesamt acht junge Banker über drei Jahre begleitet und so manchen makaberen Spruch gehört.