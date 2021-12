Die Lizenz zum Spähen Falsche Facebook-Freunde schaden der Kreditwürdigkeit

Was prüfen Sie zuerst, wenn Sie eine Freundschaftsanfrage auf Facebook bekommen? Ob man die Person kennt? Ob man gemeinsame Interessen teilt? Ob man mit der Person gerne weiterhin im Gespräch bleiben würde? Falsch. Prüfen Sie lieber, ob die Person ihre Rechnungen immer pünktlich bezahlt hat. Denn andernfalls kann Ihnen diese Facebook-Verbindung zum Verhängnis werden, sobald Sie einen Kredit beantragen wollen.

Halten Sie das für Blödsinn? Glauben Sie, dass die Zahlungsmoral ihrer Facebook-Freunde - von denen viele eher Zufallsbekanntschaften sind - nichts über Ihre eigene Kreditwürdigkeit aussagt? Dann haben Sie die Rechnung aber ohne das Patentamt gemacht. Denn das Amt hält es wohl für einleuchtend, dass jemand, der Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten in seiner digitalen Nähe duldet, kein Recht auf einen Kredit hat.



Soziale Sippenhaft

Wie sonst sollte man sich die jüngste Entscheidung des Patentamtes erklären, mit dem jüngsten Patent Facebook eine Lizenz zur Totalüberwachung zu erteilen. Denn das Patent soll unter anderem Kreditgebern ermöglichen, das soziale Umfeld bei Facebook als Entscheidungsgrundlage für die Bewilligung eines Kredits zu nutzen. Das berichtet die Welt in ihrer Online-Ausgabe.

„Wenn ein Individuum einen Kredit beantragt, prüft der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit der Mitglieder des sozialen Netzwerks, die mit dem Individuum [...] verbunden sind“, zitiert das Blatt aus dem Wortlaut des Patents. Nur wenn diese mit dem Kreditantragssteller verbundenen Facebook-Mitglieder eine gewisse Mindestkreditwürdigkeit aufweisen, würde die Bank mit der Prüfung des Kreditantrags fortfahren. Wer also Freunde hat, die selbst im Zahlungsverzug sind, würde so in eine Art soziale Sippenhaft genommen.

Kreditech nutzt jetzt schon die Facebook-Daten

Noch sei allerdings völlig unklar, ob Facebook das Patent auch nutzen werde, beschwichtigt die Welt. Schließlich würden alle Unternehmen immer deutlich mehr Technologien patentieren lassen, als sie später auch nutzen werden. In Sicherheit wiegen sollen sich die Facebook-Nutzer aber trotzdem nicht. Denn bereits jetzt sollen erste Kreditinstitute Facebook als Datenquelle für Kreditwürdigkeitsprüfungen entdeckt haben. Kreditech zum Beispiel. Das Start-up-Unternehmen aus Hamburg hat laut der Welt das geschafft, wobei die Schufa vor einigen Jahren gescheitert ist: Kreditech hat ein Computer-Programm entwickelt, das die Kreditwürdigkeit der Antragsteller automatisch prüfen soll. Dabei wertet das Programm auch das Verhalten in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter mit aus.

Dass das funktioniert, ist wohl dem eher geringen Bekanntheitsgrad der digitalen Bank zu verdanken. Ein ähnlicher Vorstoß der Schufa, die vor drei Jahren ebenfalls Daten aus sozialen Medien in ihr „Scoring“ einfließen lassen wollte, sorgte für sehr viel Wirbel. Nach massiven Protesten seitens der Daten- und Verbraucherschützer gab Schufa ihr Vorhaben kurzerhand wieder auf. Sollte Facebook allerdings sein neues Patent einsetzen und entsprechende Auswertungen an die Finanzinstitute liefern, wäre eine zweite Facebook-Offensive von Schufa nur noch eine Frage der Zeit.

Schöne neue Facebook-Welt - es fehlt nur noch der „Gefällt-mir-nicht“-Button.