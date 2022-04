Risikolebensversicherung LV 1871 geht bei Todesfallabsicherung in die Offensive

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Ein Konzern - Zwei Marken

Zum Jahreswechsel war die Lebens­versicherung von 1871 (LV 1871) ungewöhnlich umtriebig: Der Versicherungs­verein auf Gegenseitigkeit verbesserte nicht nur die Vertragsbedingungen sei­ner Risikolebensversicherung. Eine solche Todesfallabsicherung bieten die Münche­ner nun außerdem verstärkt im eigenen Namen an.

Die LV 1871 hatte zwar auch bisher eine eigene Risikolebensversicherung. Sie war aber vom Preis­-Leistungs­-Verhältnis fernab des Marktes unterwegs, und die Abschlusszahlen dürften sich faktisch im nicht messbaren Bereich be­wegen. Stattdessen setzte man für diese Produktkategorie bislang auf die 1994 gegründete Delta Direkt Lebensversicherung.

Nun aber geht die LV 1871 selbst in die Offensive und bietet eine fast identische Risikolebensversicherung zu vergleich­ baren Konditionen wie ihre 100­-prozen­tige Tochtergesellschaft an. An den Hin­tergründen für dieses neue Engagement in dem zuvor stiefmütterlich behandelten Geschäftsbereich dürften auch viele Mak­ler interessiert sein.

Nach unserem Kenntnisstand sprechen folgende Beweggründe dafür: Erstens schätzen viele Vermittler am deutschen Markt die LV 1871 als sehr guten Anbieter in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ihnen ist aber selten bekannt, dass sie unter dem Namen Delta Direkt auch eine attraktive Risikolebensversicherung an­ bietet.

Zweitens lässt dieser vor knapp drei Jahrzehnten gewählte Firmenname heute an einen Direktvertrieb über das Internet denken, der aber gar nicht das Kerngeschäft ausmacht. Drittens besteht Verwechslungsgefahr mit einem Anbieter, der so ähnlich heißt. Und viertens wird somit eine einheitliche Abrechnung mit den Geschäftspartnern erleichtert.

Die eigenständige Marke Delta Direkt ver­schwindet zwar vorläufig nicht von der Bildfläche. Mit jeweils gleichen Beiträ­gen und Vertragsbedingungen treten die beiden Konzerngesellschaften aber auch nicht in Konkurrenz zueinander. Einzig die Auswahlmöglichkeiten unterscheiden sich etwas. Denn bei der Delta Direkt kann man sich die Zusatzbausteine ganz indivi­duell zusammenstellen. Bei der LV 1871 hingegen gibt es die drei vorgefertigten Pakete Basis, Comfort und Premium.