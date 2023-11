Die Macht der Gruppendynamik in der Finanzwelt

Anleger sind von Natur aus durch begrenzte Rationalität geprägt. Die Theorie der „Bounded Rationality“, die auf Herbert A. Simon zurückgeht, besagt, dass die Unvollständigkeit des Wissens, die Unsicherheit zukünftiger Ereignisse und die Begrenztheit der tatsächlich erwogenen Alternativen lediglich zufriedenstellende Entscheidungen zulassen. Als Reaktion darauf streben Anleger danach, ihr begrenztes Wissen durch Lernen und Recherche zu erweitern. Sozialer Einfluss: Anleger orientieren sich an den Entscheidungen anderer Interessanterweise führt diese begrenzte Rationalität dazu, dass Anleger sich oft auf eine simple Strategie verlassen: Sie orientieren sich an den Entscheidungen anderer....

Anleger sind von Natur aus durch begrenzte Rationalität geprägt. Die Theorie der „Bounded Rationality“, die auf Herbert A. Simon zurückgeht, besagt, dass die Unvollständigkeit des Wissens, die Unsicherheit zukünftiger Ereignisse und die Begrenztheit der tatsächlich erwogenen Alternativen lediglich zufriedenstellende Entscheidungen zulassen. Als Reaktion darauf streben Anleger danach, ihr begrenztes Wissen durch Lernen und Recherche zu erweitern.

Sozialer Einfluss: Anleger orientieren sich an den Entscheidungen anderer

Interessanterweise führt diese begrenzte Rationalität dazu, dass Anleger sich oft auf eine simple Strategie verlassen: Sie orientieren sich an den Entscheidungen anderer. Wenn Anleger begrenzte Informationen über ein bestimmtes Wertpapier oder eine Anlageklasse haben und unsicher sind, wie sie handeln sollen, neigen sie dazu, sich an der Meinung und den Handlungen anderer Marktteilnehmer zu orientieren.

Im Falle asymmetrischer Information versuchen Anleger, das Verhalten vermeintlich besser informierter Marktteilnehmer zu imitieren. Dieses sogenannte „Herdenverhalten“ bezeichnet damit die Tendenz von Akteuren, sich wie eine Herde zu verhalten, also der Masse zu folgen. Dies kann problematisch sein, da es zu einer verstärkten Anfälligkeit für Marktblasen und übertriebene Schwankungen führt. Indem Anleger sich auf die Masse statt auf fundierte Analysen verlassen, setzen sie ihre Portfolios unnötigen Risiken aus und riskieren potenzielle Verluste.

Besonders deutlich wird dieses Phänomen in den sozialen Medien. Insbesondere die Plattformen Facebook, X (ehemals Twitter) und Reddit haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie sich Spekulationen und Gerüchte verbreiten und wie gezielte Gruppenentscheidungen die Aktienmärkte beeinflussen.

Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist der Anstieg der Game-Stop-Aktie im Januar 2021, der durch eine Gruppe von Anlegern auf Reddit ausgelöst wurde. Diese Art von Aktien, oft als „Meme-Aktien“ bezeichnet, sind ein faszinierendes Phänomen, bei dem das Verhalten und die Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien direkt die Kursentwicklung beeinflussen. So erreichte die Game-Stop-Aktie im Januar 2021 ein Allzeithoch von 483 US-Dollar (zwei Wochen zuvor lag diese noch bei lediglich 20 US-Dollar), nachdem eine Gruppe von Anlegern einen Aufruf auf Reddit gestartet hatte. Der Hype war jedoch nur von kurzer Dauer, wenige Tage später fiel der Kurs wieder deutlich.

Weniger als 6 Prozent der Finanz-Influencer sind überhaupt sachkundig

In einer Ära, in der soziale Medien und Herdenverhalten bereits erheblichen Einfluss auf unsere finanziellen Entscheidungen haben, tritt ein weiteres bedeutsames Phänomen immer stärker in den Vordergrund: Finanz-Influencer oder „Finfluencer“. Diese Art der Influencer spielt eine zentrale Rolle bei der Beeinflussung von Konsum- und Investitionsentscheidungen von Privatpersonen, indem sie ihre Präsenz auf Plattformen wie sozialen Medien, Blogs und anderen Online-Kanälen nutzt, um Empfehlungen abzugeben, Ratschläge zu erteilen und Trends zu setzen.

Jedoch sind laut einer Studie des Finanzwissenschaftlers Norman Schürhoff weniger als 6 Prozent der „Finfluencer“ überhaupt sachkundig. Dies bedeutet, dass die breite Öffentlichkeit oft von Personen beeinflusst wird, die möglicherweise nicht ausreichend qualifiziert sind, um Finanzberatung zu bieten. Diese Entdeckung wirft wichtige Fragen auf, nicht nur über die Verantwortung der Finanz-Influencer selbst, sondern auch über die Notwendigkeit einer kritischen und aufgeklärten Herangehensweise der Verbraucher bei der Bewertung von finanziellen Ratschlägen und Empfehlungen im heutigen digitalen Zeitalter.

Um den negativen Auswirkungen des kollektiven Entscheidungsverhaltens bei finanziellen Entscheidungen entgegenzuwirken, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, wie diese wirken. Auch sollte man Strategien zur Förderung unabhängigen Denkens und zur kritischen Überprüfung von Informationen entwickeln. Darüber hinaus helfen langfristige Ziele, impulsive Entscheidungen zu vermeiden. Zudem sollten Anleger klare Regeln für ihre Anlagestrategie setzen und sich an diese halten – unabhängig von sozialem Druck oder aktuellen Markttrends. Bei Unsicherheit kann auch die Konsultation eines unabhängigen Finanzexperten oder Beraters wertvoll sein.