Wirtschaftswissenschaftlerin Birte Rothkopf
Die Macht der Gruppendynamik in der Finanzwelt
Anleger sind von Natur aus durch begrenzte Rationalität geprägt. Die Theorie der „Bounded Rationality“, die auf Herbert A. Simon zurückgeht, besagt, dass die Unvollständigkeit des Wissens, die Unsicherheit zukünftiger Ereignisse und die Begrenztheit der tatsächlich erwogenen Alternativen lediglich zufriedenstellende Entscheidungen zulassen. Als Reaktion darauf streben Anleger danach, ihr begrenztes Wissen durch Lernen und Recherche zu erweitern.