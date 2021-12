Berufshaftpflichtversicherungen Die Makler-Favoriten bei Policen für Mediziner

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen 4.000 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung bewerten.

Bewertet wurden die jeweils drei wichtigsten Versicherungsgesellschafen der VEMA-Partner für das Neugeschäft. Die Bewertung der 409 Nennungen erfolgte nach Schulnoten (1= sehr gut, 6 = schlecht). Quelle: VEMA-Qualitätsumfrage Berufshafpflicht Ärzte 09/2021

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von Berufshaftpflichtversicherungen für Ärzte, Tierärzte und Heilnebenberufe.

Bewertet wurden die jeweils drei wichtigsten Versicherungsgesellschafen der VEMA-Partner für das Neugeschäft. Die Bewertung der 125 Nennungen erfolgte nach Schulnoten (1= sehr gut, 6 = schlecht). Quelle: VEMA-Qualitätsumfrage Berufshafpflicht Tierärzte 09/2021

Auch für diese drei Zielgruppen stellt der finanzielle Schutz gegen mögliche Haftungsrisiken eine der wichtigsten betrieblichen Versicherungen dar. Die spezifischen Anforderungen an eine Haftpflichtversicherung für Selbständige fallen jedoch von Branche zu Branche sehr unterschiedlich aus. Damit die Bewertungen mehr Aussagekraft erhalten, teilte die Vema ihrer Qualitätsumfragen daher in unterschiedliche Segmente auf.