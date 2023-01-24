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Riester, Rürup, bAV Die Makler-Lieblinge in der Altersvorsorge

Mit welchen Produktgebern arbeiten Vermittler am liebsten zusammen? Dieser Frage geht eine Studie der BBG Betriebsberatung nach. Hier die jeweils drei beliebtesten Anbieter der Riester- und Rürup-Rente, klassischer und indexgebundener Lebensversicherung sowie der betrieblichen Altersversorgung.

Ältere Dame im begehbaren Kleiderschrank
Ältere Dame im begehbaren Kleiderschrank: Wir stellen die jeweils drei Makler-Favoriten bei verschiedenen Altersvorsorge-Produkten vor. | Bildquelle: Pexels
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Für die aktuelle Studie „Asscompact Trends IV/2022" hat die BBG Betriebsberatung mehr als 400 Finanz- und Versicherungsvermittler nach ihren bevorzugten Produktgebern gefragt. Nach den beliebtesten Fondspolicen-Anbietern stellen wir nun die jeweils drei beliebtesten Produktgeber für Riester- und Rürup-Renten, klassische und indexgebundene Lebensversicherungen sowie die betriebliche Altersversorgung (bAV) vor.

Bei Riester nichts Neues

Auf den Bestenlisten der Makler-Favoriten hat sich seit dem Vorquartal nicht viel getan. WWK bleibt der beliebteste Riester-Anbieter, gefolgt von Allianz und Volkswohl Bund.

 

 

Bei der Rürup-Rente kann die Allianz ihre Spitzenposition aus dem Vorquartal verteidigen. Auf Rang 2 landet wieder die Alte Leipziger. Canada Life, im Vorquartal Fünftplatzierte, konnte sich verbessern und rückt nun auf den 3. Platz auf.

Auch in der klassischen Renten- und Lebensversicherung konnte die Allianz ihren Spitzenrang verteidigen. Auf den weiteren Plätzen finden sich Volkswohl Bund (Platz 2) und die Alte Leipziger (Platz 3), diesmal in umgekehrter Reihenfolge als im Vorjahr.

Allianz führt auch bei Indexrente und bAV

Einen Aufsteiger gibt es hingegen bei der Lebens- und Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag. Während die Vorquartals-Besten Allianz, Canada Life und Alte Leipziger nach wie vor die drei Spitzenplätze belegen, rückt LV1871 vom Platz 10 im Vorquartal auf den nunmehr dritten Rang auf, den sie sich mit der Alten Leipziger teilt.

Die Allianz führt auch bei der indexgebundenen Rentenversicherung und der bAV. Bei der Indexrente folgen Stuttgarter und Volkswohl Bund, bei der bAV Alte Leipziger und Canada Life.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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