Nach den Altersvorsorge-Anbietern, die bei Maklern besonders beliebt sind und den Makler-Lieblingen unter den Biometrie-Anbietern zeigen wir nun, mit welchen Versicherern die Makler in Sachen gewerbliche Cyber-Versicherung am liebsten zusammen arbeiten.

Die Ergebnisse stammen aus der aktuellen Studie „Asscompact Trends III/2024", die die BBG Betriebsberatung durchgeführt hat. Dabei wurden knapp 400 Finanz- und Versicherungsvermittler nach ihren Lieblings-Produktgebern gefragt. An der Befragung zur gewerblichen Cyber-Versicherung nahmen allerdings nur 159 Makler teil.

Platz 5: Allianz

4,4 Prozent der Befragten Makler zählen die Allianz zu ihren Favoriten in Sachen gewerblicher Cyber-Schutz. Damit landet der Versicherungsriese auf Rang fünf. Im Vorquartal sowie in den zwei Quartalen davor war das Unternehmen Vierter.

Platz 4: VHV

An vierte Stelle rückt unterdessen die im Vorquartal fünftplatzierte VHV mit einem Anteil von 7,5 Prozent.

Noch beliebter als große Versicherungsunternehmen sind bei Maklern allerdings Gesellschaften, die sich auf das gewerbliche Versicherungsgeschäft spezialisieren. Das zeigen die Top-3-Plätze des Rankings.

Platz 3: Cogitanda

Auf den Spezialversicherer Cogitanda entfallen 13,8 Prozent der Nennungen. Damit rutscht er vom zweiten auf den dritten Platz.

Cogitanda ist ein Spezialversicherer mit Sitz im Altenahr (Kreuzberg), der sich ausschließlich auf den Cyber-Schutz konzentriert. Der Name stammt aus dem Lateinischen „cogitare“ (nachdenken) und bedeutet „Die Dinge, über die man nachdenken sollte.“

Platz 2: Hiscox

Der Vorquartalssieger Hiscox landet mit 17,6 Prozent der Nennungen nun auf Rang zwei.

Über das Unternehmen:

Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit Hauptsitz in München, der sich auf Nischenprodukte und maßgeschneiderte Versicherungslösungen spezialisiert hat. Neben der Cyber-Versicherung bietet Hiscox Versicherungen in Bereichen wie:

Kunst- und Privatkundenversicherungen

Berufshaftpflicht für spezielle Berufsgruppen

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen

D&O-Versicherungen.

Platz 1: Markel

Markel hat es vom dritten Platz im Vorquartal nun auf die Spitze geschafft: 21,4 Prozent der befragten Makler arbeiten am liebsten mit dem Spezialversicherer aus München zusammen.

Über das Unternehmen:

Markel ist Spezialversicherer für gewerbliche Haftpflicht. Die in Deutschland ansässige Markel Insurance SE ist eine Tochtergesellschaft der Markel Group Inc. mit Sitz in Richmond, Virginia, USA,. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit über 90 Jahren auf dem Markt und unterhält 63 Büros in 17 Ländern.