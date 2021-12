Redaktion 19.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Die Maschmeyer-Story AWD-Gründer gibt Jungunternehmern Tipps zum Ausstieg

Carsten Maschmeyer ist eine schillernde Persönlichkeit. In Berlin erklärt der Unternehmer Start-up-Gründern, was sie tun können - und was sie besser lassen sollten.