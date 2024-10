in Bildergalerien

Von Immobilien-Schocks bis zu KFZ-Versicherungen: Entdecken Sie die Finanzthemen, die unsere Leser im dritten Quartal 2024 am meisten bewegt haben.

Das dritte Quartal 2024 war geprägt von turbulenten Entwicklungen an den Finanzmärkten, Innovationen im Bereich der Altersvorsorge und überraschenden Wendungen in der Immobilienbranche. Zudem zeigten unsere Leser besonderes Interesse an Themen, die ihre Finanzen direkt betreffen – von den besten Fonds über Versicherungen bis hin zu Warnungen vor unseriösen Anbietern.

In unserem Rückblick präsentieren wir Ihnen die 20 meistgelesenen Artikel des dritten Quartals 2024. Von den Turbulenzen des Uniimmo Wohnen ZBI über die Pläne zur Reform der Altersvorsorge bis hin zu den erfolgreichsten ETFs - lassen Sie uns gemeinsam die Highlights Revue passieren. Diese Themen haben unsere Leserschaft am meisten bewegt.

Platz 20: Uniimmo Wohnen ZBI - Die Umstände der Sonderbewertung verwundern

Wohnhochhaus in Berlin: Das Segment Wohnen in offenen Immobilienfonds galt bis vor Kurzem noch als vergleichsweise stabil. © Imago Images / Schöning

Einer der größten deutschen offenen Immobilienfonds mit fast 5 Milliarden Euro an Vermögenswerten musste im Zuge einer Sonderbewertung mehrere Milliarden abschreiben. Eine Entwicklung, die sich angebahnt hat – und zu lange unbeachtet blieb, meint Rechtsanwalt Marvin Kewe von der Kanzlei Tilp.

