Von Rüstungs-ETFs bis zu den Home-Office-Regeln der größten Versicherer: Wir haben die beliebtesten Artikel des Jahres 2023 zusammengestellt. Klicken Sie sich durch unsere Bildstrecke und erfahren Sie, für welche Themen sich unsere Leser am meisten interessierten.

Unsere meistgelesenen Artikel des Jahres 2023 beschäftigten sich mit Rüstungs-ETFs, dem Absturz des iShares Global Clean Energy ETF, dem Vermögen der Royals und Investments in Lego.

Das Finanzjahr 2023 war geprägt von gestiegenen Zinsen, sinkenden Immobilienpreisen, dem Comeback der Anleihen und Rekordständen bei Gold und an den Börsen. Dementsprechend viel gab es zu berichten. Wir stellen die 25 beliebtesten Artikel des Jahres vor - die Bandbreite reicht von der Frage, ob Rüstungs-ETFs ein gutes Investment sind über die besten Rentensysteme der Welt bis hin zu den Homeoffice-Regeln der 10 größten Versicherer. Klicken Sie sich gerne durch unsere Galerie!

Platz 25 - Die Entdollarisierung des Ölhandels führt zu weiterer Inflation in den USA Selbstfahrende Offshore-Hubinsel und ein Öltanker auf einem arabischen Ölfeld: Praktisch jeder Ölvertrag in der Welt wird bisher in US-Dollar abgewickelt. © Imago Images / agefotostock

In den wesentlichen Volkswirtschaften ist ein größerer Prozess im Gange – die Entdollarisierung. Diese wird erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und ihren Finanzmarkt haben, schätzt Sandeep Rao, Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares. >> Zum Artikel