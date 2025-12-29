15 Gespräche, die Anleger 2025 wirklich lesen wollten
In den vergangenen zwölf Monaten haben wir bei DAS INVESTMENT hunderte Gespräche geführt: mit Fondsmanagern, Geschäftsführern, Investoren, Wissenschaftlern, Brancheninsidern. Manche Interviews verschwinden leise im Archiv, andere entwickeln eine erstaunliche Eigendynamik.
Die folgenden Gespräche gehören zu denen, die Sie 2025 besonders häufig gelesen haben – Platz 15 bis Platz 1. Sie zeigen ziemlich präzise, was die Branche umtreibt: Unsicherheit, Machtverschiebungen, Regulierung, technologische Brüche, Karrierefragen – und immer wieder die Suche nach belastbaren Orientierungsmarken.
Was auffällt: Kaum eines dieser Interviews ist bequem. Es geht selten um glatte Erfolgsgeschichten, fast immer um Reibung, Ambition, Korrektur und Neubeginn. Vielleicht ist genau das der rote Faden dieses Interview-Jahres.
Platz 15 – Gané: „Wenn man vorher 8 Milliarden hatte, sollte das auch wieder der Anspruch sein“
Drei Sätze aus dem Gespräch, die den Anspruch klar machen:
„Man sollte sich nie in Zufriedenheit zurücklehnen.“
„Unser Anspruchsniveau liegt bei über 10 Prozent Erwartungsrendite bei Aktien.“
„Wir schauen weniger auf Zufriedenheit als auf Verbesserungspotenzial.“
Henrik Muhle und Uwe Rathausky sprechen offen über den Bruch mit Acatis, den Neustart von Gané und den Willen, wieder zu alter Größe zurückzufinden – ohne die eigene Investment-DNA zu verwässern. Ein Interview über Ambition, Selbstkritik und die Frage, wie man nach einem Einschnitt nicht vorsichtiger, sondern klarer wird.
Platz 14 – Köhn & Kerkhoff: 100 Millionen schneller als gedacht
Drei Aussagen, die zeigen, warum Wachstum kein Selbstläufer ist:
„Auch eine kleine Boutique kann Kapital gewinnen – wenn Performance und Story stimmen.“
„Skin in the Game ist kein Marketingbegriff, sondern Haltung.“
„Risikomanagement wird mit wachsendem Volumen wichtiger, nicht einfacher.“
René Kerkhoff erklärt, warum der Fonds die 100-Millionen-Marke schneller erreicht hat als erwartet – und weshalb Größe vor allem Verantwortung bedeutet. Ein Gespräch über Timing, Glaubwürdigkeit und die unterschätzten Nebenwirkungen von Erfolg.
Platz 13 – Militär-Rohstoffe: Das Geschäft hinter der Aufrüstung
Drei Beobachtungen, die Investoren aufhorchen lassen:
„Stahl ist zentral – aber nicht mehr automatisch günstig.“
„Nickel gehört zu den größten Verlierern – und genau das macht es interessant.“
„Nicht alles, was militärisch relevant ist, ist investierbar.“
Armin Sabeur ordnet ein, welche Rohstoffe tatsächlich von der geopolitischen Zeitenwende profitieren – und wo Anleger genauer hinschauen sollten. Keine Rüstungsromantik, sondern nüchterne Analyse von Lieferketten, Engpässen und Preislogiken.
Platz 12 – Aktive ETFs: Bekannt, aber kaum genutzt
Drei Sätze, die aufhorchen lassen:
„Das sind ja fast passive Preisniveaus.“
„Bekanntheit heißt nicht automatisch Relevanz.“
„Der edukative Teil wird massiv unterschätzt.“
Ein Roundtable mit BlackRock, J.P. Morgan und institutionellen Investoren über ein Produktsegment, das boomt, aber noch Erklärungsarbeit leisten muss. Ein Interview über Erwartungen, Missverständnisse und den langen Weg vom Konzept zur Akzeptanz.
Platz 11 – Laiqon übernimmt Mainfirst-Team
Drei Sätze über Integration, Freiheit und Verantwortung:
„Jetzt geht die Arbeit erst richtig los.“
„Wir wollen Heimat für unternehmerische Fondsmanager sein.“
„Unsere PMs haben keinen CIO und keine Hausmeinung.“
Florian Barber sprach über Strategie, Multi-Manager-Modelle und die Herausforderung, Wachstum mit Freiheit zu verbinden. Ein Gespräch über Integration – und darüber, wie viel Autonomie Asset Manager wirklich zulassen können.
Platz 10 – Tesla: Was Investoren wissen sollten
Drei Sätze, die am Image kratzen:
„Tesla wird stärker über Versprechen als über Ergebnisse bewertet.“
„Die Diskrepanz zwischen Ankündigung und Realität zieht sich durch die Geschichte.“
„Narrative ersetzen keine Governance.“
Investigativ-Reporter Sönke Iwersen über Die Tesla Files, Datenlecks, Unternehmenskultur und die Frage, wie viel Vision tatsächlich im Unternehmenswert steckt. Pflichtlektüre für alle, die Tech-Narrative nicht ungeprüft übernehmen wollen.
Platz 9 – Premiumcircle-Chef Gorr: Streit mit der PKV
Drei Sätze, die vielen Versicherten aus der Seele sprechen:
„Das trifft meist langjährig und ältere Versicherte.“
„Medizinische Notwendigkeit wird oft vom Schreibtisch beurteilt.“
„Vertraglich garantiert heißt nicht automatisch durchsetzbar.“
Claus-Dieter Gorr verbindet Analyse und persönliche Erfahrung. Ein Interview über Leistungsversprechen, Systemgrenzen – und einen eigenen Rechtsstreit, der viele Leser elektrisiert hat.
Platz 8 – Versicherungsprofessor Beenken: KI, Provision, Realität
Drei Aussagen, die Illusionen zerstören:
„Jede zweite KI-Antwort ist grundfalsch.“
„Kunden unterschätzen systematisch Beratungskosten.“
„Ein echtes Provisionsverbot wäre kaum umsetzbar.“
Matthias Beenken nimmt kein Blatt vor den Mund – weder bei KI-Hypes noch bei Regulierung oder Vergütungsmodellen. Ein Interview, das polarisiert, weil es weder Technik noch Politik schont.
Platz 7 – Ronald Stöferle: Gold und Krypto
Drei Gedanken, die den Blick auf Edelmetalle verändern:
„Gold und Kryptowährungen sind komplementär.“
„Der Westen dominiert den Goldmarkt nicht mehr.“
„Physisches Gold ist pure ownership.“
Stöferle verbindet Makroökonomie, Geldpolitik und Philosophie. Ein Interview über Machtverschiebungen, Zentralbanken und die Rolle von Gold und Bitcoin in einer fragmentierten Welt.
Platz 6 – Baloise-Chef zur Fusion mit Helvetia
Drei Sätze, die Konsolidierung greifbar machen:
„Die größten Überschneidungen haben wir in der Schweiz und in Deutschland.“
„Ein Stellenabbau wird sozialverträglich erfolgen.“
„Die Struktur ist aus steuerlicher Sicht effizient.“
Michael Müller über Synergien, Einschnitte und die Realität großer Fusionen. Ein viel gelesenes Interview, weil es zeigt, was Konsolidierung konkret bedeutet – für Mitarbeiter, Standorte und Strategien.
Platz 5 – Gerd Kommer: „Bei gehebelten ETFs werden viele Anleger auf die Nase fallen“
Drei Sätze, die warnen statt locken:
„Sicherheit ist wichtiger als der Versuch, noch ein paar Prozent mehr Rendite herauszuholen.“
„Gehebelte ETFs sind nichts für normale Investoren.“
„Viele Anleger kennen nur steigende Märkte.“
Ein Interview über Langfristigkeit, Risikobewusstsein und menschliche Schwächen. Kaum ein Gespräch wurde 2025 so intensiv gelesen – vielleicht, weil es genau zur richtigen Zeit kam.
Platz 4 – DWS-Personalerin Leonie von Selzam: Bewerbung ohne Illusionen
Drei Sätze, die Karriere-Mythen korrigieren:
„Wer nicht weiß, was wir machen, zeigt mangelndes Interesse.“
„Authentizität heißt nicht, alles preiszugeben.“
„Vorbereitung ist kein Bonus, sondern Pflicht.“
Ein offenes HR-Interview über Erwartungen, Auswahlprozesse und die Spielregeln im Asset Management. Viel gelesen, weil es Klartext spricht – und wenig beschönigt.
Platz 3 – Kai-Uwe Laag (Blau Direkt): Führung nach der Gründerphase
Drei Sätze über Macht, Struktur und Übergänge:
„Ich will ein System bauen, das auch ohne mich funktioniert.“
„Wir müssen skalieren, ohne träge zu werden.“
„Wachstum braucht neue Strukturen.“
Ein Interview über Führungswechsel, Governance und die Herausforderung, ein Unternehmen in eine neue Größenordnung zu führen – ohne seine Kultur zu verlieren.
Platz 2 – PKV-Verband: „Die meisten werden sich von der GKV-Pflicht befreien lassen“
Drei Sätze, die das System erklären:
„Jeder zusätzliche Privatversicherte entschärft den demografischen Wandel.“
„Die steigende Versicherungspflichtgrenze schadet dem Wettbewerb.“
„Private Vorsorge entlastet das Gesamtsystem.“
Dominik Heck ordnet die gesundheitspolitische Debatte nüchtern ein. Ein Interview, das so viel gelesen wurde, weil es zeigt, wie stark Regulierung Geschäftsmodelle – und Lebensentscheidungen – prägt.
Platz 1 – Edelmetall-Experte: „Silber hat noch mehr Potenzial als Gold“
Drei Sätze, die das Jahr perfekt zusammenfassen:
„Der Westen bestimmt den Goldpreis nicht mehr allein.“
„Silber profitiert massiv von der Energiewende.“
„Kupfer ist das Schweizer Taschenmesser der Transformation.“
An der Spitze steht ein Interview, das Makroökonomie, Geopolitik und Rohstoffmärkte verbindet. Kein kurzfristiger Marktausblick, sondern eine langfristige Einordnung – und genau deshalb Platz 1.