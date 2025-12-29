Von ETFs über Rohstoffe bis Karrierefragen: Das sind die 15 meistgelesenen Interviews 2025 – und die Themen, die Anleger wirklich bewegt haben.

Zum Jahresende werfen wir einen Blick auf die meistgelesenen Interviews 2025 zurück

In den vergangenen zwölf Monaten haben wir bei DAS INVESTMENT hunderte Gespräche geführt: mit Fondsmanagern, Geschäftsführern, Investoren, Wissenschaftlern, Brancheninsidern. Manche Interviews verschwinden leise im Archiv, andere entwickeln eine erstaunliche Eigendynamik.

Die folgenden Gespräche gehören zu denen, die Sie 2025 besonders häufig gelesen haben – Platz 15 bis Platz 1. Sie zeigen ziemlich präzise, was die Branche umtreibt: Unsicherheit, Machtverschiebungen, Regulierung, technologische Brüche, Karrierefragen – und immer wieder die Suche nach belastbaren Orientierungsmarken.

Was auffällt: Kaum eines dieser Interviews ist bequem. Es geht selten um glatte Erfolgsgeschichten, fast immer um Reibung, Ambition, Korrektur und Neubeginn. Vielleicht ist genau das der rote Faden dieses Interview-Jahres.

Platz 15 – Gané: „Wenn man vorher 8 Milliarden hatte, sollte das auch wieder der Anspruch sein“

Uwe Rathausky (links) und Henrik Muhle beim Fondskongress 2025 in Mannheim. | Bildquelle: DAS INVESTMENT / Birte Penshorn

Drei Sätze aus dem Gespräch, die den Anspruch klar machen:

„Man sollte sich nie in Zufriedenheit zurücklehnen.“

„Unser Anspruchsniveau liegt bei über 10 Prozent Erwartungsrendite bei Aktien.“

„Wir schauen weniger auf Zufriedenheit als auf Verbesserungspotenzial.“

Henrik Muhle und Uwe Rathausky sprechen offen über den Bruch mit Acatis, den Neustart von Gané und den Willen, wieder zu alter Größe zurückzufinden – ohne die eigene Investment-DNA zu verwässern. Ein Interview über Ambition, Selbstkritik und die Frage, wie man nach einem Einschnitt nicht vorsichtiger, sondern klarer wird.

Hier geht's zum ganzen Interview

Platz 14 – Köhn & Kerkhoff: 100 Millionen schneller als gedacht

René Kerkhoff, Dr. Maximilian Köhn, Gründer und Geschäftsführer Köhn & Kerkhoff: Die Renaissance der Nebenwerte in der SkanDACH-Region | Bildquelle: Köhn & Kerkhoff

Drei Aussagen, die zeigen, warum Wachstum kein Selbstläufer ist:

„Auch eine kleine Boutique kann Kapital gewinnen – wenn Performance und Story stimmen.“

„Skin in the Game ist kein Marketingbegriff, sondern Haltung.“

„Risikomanagement wird mit wachsendem Volumen wichtiger, nicht einfacher.“

René Kerkhoff erklärt, warum der Fonds die 100-Millionen-Marke schneller erreicht hat als erwartet – und weshalb Größe vor allem Verantwortung bedeutet. Ein Gespräch über Timing, Glaubwürdigkeit und die unterschätzten Nebenwirkungen von Erfolg.

Zum ganzen Interview

Platz 13 – Militär-Rohstoffe: Das Geschäft hinter der Aufrüstung

Armin Sabeur ist Vorstand bei Optinova Asset Management | Bildquelle: DAS INVESTMENT mit Midjourney

Drei Beobachtungen, die Investoren aufhorchen lassen:

„Stahl ist zentral – aber nicht mehr automatisch günstig.“

„Nickel gehört zu den größten Verlierern – und genau das macht es interessant.“

„Nicht alles, was militärisch relevant ist, ist investierbar.“

Armin Sabeur ordnet ein, welche Rohstoffe tatsächlich von der geopolitischen Zeitenwende profitieren – und wo Anleger genauer hinschauen sollten. Keine Rüstungsromantik, sondern nüchterne Analyse von Lieferketten, Engpässen und Preislogiken.

Zum ganzen Gespräch

Platz 12 – Aktive ETFs: Bekannt, aber kaum genutzt

Die Roundtable-Teilnehmer im Gespräch (v.l.): Alice Kazak von Blackrock, Moderator Joscha Thieringer, Sandra Schütz von Oddo BHF, Ivan Durdevic von J.P. Morgan und Sven Falkenhainer von Plutos. | Bildquelle: Marcel Richters für DAS INVESTMENT https://www.dasinvestment.com/roundtable-aktive-etfs-2025/

Drei Sätze, die aufhorchen lassen:

„Das sind ja fast passive Preisniveaus.“

„Bekanntheit heißt nicht automatisch Relevanz.“

„Der edukative Teil wird massiv unterschätzt.“

Ein Roundtable mit BlackRock, J.P. Morgan und institutionellen Investoren über ein Produktsegment, das boomt, aber noch Erklärungsarbeit leisten muss. Ein Interview über Erwartungen, Missverständnisse und den langen Weg vom Konzept zur Akzeptanz.

Zum ganzen Interview

Platz 11 – Laiqon übernimmt Mainfirst-Team

Florian Barber ist Bereichsvorstand Sales & Marketing bei Laiqon | Bildquelle: Laiqon https://www.dasinvestment.com/laiqon-uebernimmt-mainfirst-interview-florian-barber/

Drei Sätze über Integration, Freiheit und Verantwortung:

„Jetzt geht die Arbeit erst richtig los.“

„Wir wollen Heimat für unternehmerische Fondsmanager sein.“

„Unsere PMs haben keinen CIO und keine Hausmeinung.“

Florian Barber sprach über Strategie, Multi-Manager-Modelle und die Herausforderung, Wachstum mit Freiheit zu verbinden. Ein Gespräch über Integration – und darüber, wie viel Autonomie Asset Manager wirklich zulassen können.

Zum ganzen Interview

Platz 10 – Tesla: Was Investoren wissen sollten

Mehr und mehr Anleger verlieren den Glauben an Elon Musk – die Tesla-Aktie gerät unter Druck | Bildquelle: Collage: DAS INVESTMENT mit Midjourney und Imago / Abacapress

Drei Sätze, die am Image kratzen:

„Tesla wird stärker über Versprechen als über Ergebnisse bewertet.“

„Die Diskrepanz zwischen Ankündigung und Realität zieht sich durch die Geschichte.“

„Narrative ersetzen keine Governance.“

Investigativ-Reporter Sönke Iwersen über Die Tesla Files, Datenlecks, Unternehmenskultur und die Frage, wie viel Vision tatsächlich im Unternehmenswert steckt. Pflichtlektüre für alle, die Tech-Narrative nicht ungeprüft übernehmen wollen.

Zum ganzen Interview

Platz 9 – Premiumcircle-Chef Gorr: Streit mit der PKV

Claus-Dieter Gorr | Bildquelle: Premiumcircle

Drei Sätze, die vielen Versicherten aus der Seele sprechen:

„Das trifft meist langjährig und ältere Versicherte.“

„Medizinische Notwendigkeit wird oft vom Schreibtisch beurteilt.“

„Vertraglich garantiert heißt nicht automatisch durchsetzbar.“

Claus-Dieter Gorr verbindet Analyse und persönliche Erfahrung. Ein Interview über Leistungsversprechen, Systemgrenzen – und einen eigenen Rechtsstreit, der viele Leser elektrisiert hat.

Zum ganzen Interview

Platz 8 – Versicherungsprofessor Beenken: KI, Provision, Realität

Matthias Beenken: Auf der Insurenxt 2025 sprach der Versicherungsprofessor mit DAS INVESTMENT | Bildquelle: Svetlana Kerschner

Drei Aussagen, die Illusionen zerstören:

„Jede zweite KI-Antwort ist grundfalsch.“

„Kunden unterschätzen systematisch Beratungskosten.“

„Ein echtes Provisionsverbot wäre kaum umsetzbar.“

Matthias Beenken nimmt kein Blatt vor den Mund – weder bei KI-Hypes noch bei Regulierung oder Vergütungsmodellen. Ein Interview, das polarisiert, weil es weder Technik noch Politik schont.

Zum ganzen Interview

Platz 7 – Ronald Stöferle: Gold und Krypto

Gold spielt in Schwellenländern eine völlig andere Rolle als im Westen, sagt Ronald Stöferle: „Wenn ich bei Vorträgen in der Türkei, China oder Indien eine strategische Goldquote von 12 bis 15 Prozent empfehle, lachen die Leute, weil es ihnen zu wenig erscheint. Hier im Westen halten sie mich für illusorisch, weil diese Goldquoten als deutlich zu hoch betrachtet werden.“ | Bildquelle: DAS INVESTMENT / Birte Penshorn https://www.dasinvestment.com/gold-krypto-bitcoin-silber-edelmetall/

Drei Gedanken, die den Blick auf Edelmetalle verändern:

„Gold und Kryptowährungen sind komplementär.“

„Der Westen dominiert den Goldmarkt nicht mehr.“

„Physisches Gold ist pure ownership.“

Stöferle verbindet Makroökonomie, Geldpolitik und Philosophie. Ein Interview über Machtverschiebungen, Zentralbanken und die Rolle von Gold und Bitcoin in einer fragmentierten Welt.

Zum ganzen Interview

Platz 6 – Baloise-Chef zur Fusion mit Helvetia

Michael Müller: | Bildquelle: Baloise

Drei Sätze, die Konsolidierung greifbar machen:

„Die größten Überschneidungen haben wir in der Schweiz und in Deutschland.“

„Ein Stellenabbau wird sozialverträglich erfolgen.“

„Die Struktur ist aus steuerlicher Sicht effizient.“

Michael Müller über Synergien, Einschnitte und die Realität großer Fusionen. Ein viel gelesenes Interview, weil es zeigt, was Konsolidierung konkret bedeutet – für Mitarbeiter, Standorte und Strategien.

Zum Gespräch in voller Länge

Platz 5 – Gerd Kommer: „Bei gehebelten ETFs werden viele Anleger auf die Nase fallen“

Philipp von Königsmarck und Gerd Kommer sprechen im Interview über Welt- und Themen-ETFs, die Emerging Markets und Sicherheit. | Bildquelle: LGIM / Gerd Kommer Invest / Canva

Drei Sätze, die warnen statt locken:

„Sicherheit ist wichtiger als der Versuch, noch ein paar Prozent mehr Rendite herauszuholen.“

„Gehebelte ETFs sind nichts für normale Investoren.“

„Viele Anleger kennen nur steigende Märkte.“

Ein Interview über Langfristigkeit, Risikobewusstsein und menschliche Schwächen. Kaum ein Gespräch wurde 2025 so intensiv gelesen – vielleicht, weil es genau zur richtigen Zeit kam.

Zum ganzen Interview

Platz 4 – DWS-Personalerin Leonie von Selzam: Bewerbung ohne Illusionen

Leonie von Selzam: „Ein gutes Grundverständnis unseres Geschäftsmodells, unserer Werte und gegebenenfalls unserer wichtigsten Fonds ist Pflicht.“ | Bildquelle: Privat; Collage mit Canva

Drei Sätze, die Karriere-Mythen korrigieren:

„Wer nicht weiß, was wir machen, zeigt mangelndes Interesse.“

„Authentizität heißt nicht, alles preiszugeben.“

„Vorbereitung ist kein Bonus, sondern Pflicht.“

Ein offenes HR-Interview über Erwartungen, Auswahlprozesse und die Spielregeln im Asset Management. Viel gelesen, weil es Klartext spricht – und wenig beschönigt.

Zum ganzen Interview

Platz 3 – Kai-Uwe Laag (Blau Direkt): Führung nach der Gründerphase

Kai-Uwe Laag, CEO Blau Direkt im Gespräch mit DI-Redakteur Bastian Hebbeln | Bildquelle: Blau Direkt

Drei Sätze über Macht, Struktur und Übergänge:

„Ich will ein System bauen, das auch ohne mich funktioniert.“

„Wir müssen skalieren, ohne träge zu werden.“

„Wachstum braucht neue Strukturen.“

Ein Interview über Führungswechsel, Governance und die Herausforderung, ein Unternehmen in eine neue Größenordnung zu führen – ohne seine Kultur zu verlieren.

Zum ganzen Interview

Platz 2 – PKV-Verband: „Die meisten werden sich von der GKV-Pflicht befreien lassen“

Dominik Heck: | Bildquelle: PKV-Verband

Drei Sätze, die das System erklären:

„Jeder zusätzliche Privatversicherte entschärft den demografischen Wandel.“

„Die steigende Versicherungspflichtgrenze schadet dem Wettbewerb.“

„Private Vorsorge entlastet das Gesamtsystem.“

Dominik Heck ordnet die gesundheitspolitische Debatte nüchtern ein. Ein Interview, das so viel gelesen wurde, weil es zeigt, wie stark Regulierung Geschäftsmodelle – und Lebensentscheidungen – prägt.

Hier geht's zum ganzen Interview

Platz 1 – Edelmetall-Experte: „Silber hat noch mehr Potenzial als Gold“

Benjamin Louvet: „Wir sind sehr, sehr positiv für Silber eingestellt, sogar mehr als für Gold.“ | Bildquelle: Ofi Invest

Drei Sätze, die das Jahr perfekt zusammenfassen:

„Der Westen bestimmt den Goldpreis nicht mehr allein.“

„Silber profitiert massiv von der Energiewende.“

„Kupfer ist das Schweizer Taschenmesser der Transformation.“

An der Spitze steht ein Interview, das Makroökonomie, Geopolitik und Rohstoffmärkte verbindet. Kein kurzfristiger Marktausblick, sondern eine langfristige Einordnung – und genau deshalb Platz 1.

Zum ganzen Interview