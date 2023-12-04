Portfolio People Die Mischung macht's: Wie Solange Clermond über Kontinente hinweg Karriere macht

Die Bank verliert bekanntlich nie. Das lernte Solange Clermond schon in frühen Tagen, als sie an den Wochenenden gemeinsam mit ihren Eltern und Schwestern Monopoly spielte. Dann wollte sie immer die Bank sein, also die bunten Geldscheine ausgeben und sie wieder einziehen, wenn ein Familienmitglied mit etwas Glück auf einem ihrer Felder landete, wo sie bereits Häuser errichtet hatte. Doch Clermond war niemand, die alles auf eine Karte setzte. „Ich kaufte alles, quer über das Spielfeld hinweg.“
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