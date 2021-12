Die Möglichkeiten der bAV

Eine weitere Alternative ist die Errichtung einer Direkt- oder Pensionszusage. Hierbei sagt das Unternehmen dem Arbeitnehmer eine bestimmte Form des Altersruhegelds zu. Die Finanzierung kann dabei sowohl durch den Arbeitgeber erfolgen als auch durch eine Gehaltsumwandlung des Mitarbeiters oder als Mischform. Da das Unternehmen eine Verpflichtung für die Zukunft eingeht, ist auf der Passivseite der Bilanz eine Rückstellung zu bilden. Der Arbeitgeber bestimmt die Anlageform (Rückdeckung), welche auf der Aktivseite der Bilanz abgebildet wird.Wünscht der Arbeitnehmer einen flexiblen Aufbau seiner Altersvorsorge, ohne Einzahlungsverpflichtungen oder Finanzierungsrisiken einzugehen, so empfiehlt sich die sogenannte beitragsorientierte und wertpapiergebundene Pensionszusage. Das Unternehmen garantiert in diesem Fall keine Rente, sondern nur die Tatsache, dass für einen frei bestimmbaren Zeitraum ein gewisser Betrag für den Mitarbeiter angespart wird. Dies kann in Form von regelmäßigen Beträgen oder einer Einmalzahlung geschehen. Dem Arbeitnehmer steht dann bei Rentenbeginn das angesparte Vermögen zuzüglich möglicher Wertsteigerungen zu. Egal ob Zinspapiere, Aktien oder Gold – die Anlageform kann frei gewählt werden. Dieses Konzept hat große Vorteile: Flexibilität bei Auszahlungen: von der einmaligen Kapitalauszahlung über mehrere Teilauszahlungen bis zur Übertragung in eine Unterstützungskasse bei Rentenbeginn mit lebenslanger Rente - die freie Wahl der Kapitalanlage ermöglicht die Chance auf höhere Renditen Minimierung der Finanzierungsrisiken für das Unternehmen: die beitragsorientierte Zusage sagt nur das zu, was tatsächlich eingezahlt wird.