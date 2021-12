Redaktion 21.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Die Moral von der Geschicht' Ein Investmentbanker stirbt und kommt in den Himmel

Ein Investmentbanker stirbt und kommt in den Himmel. Am Himmelstor trifft er den Erzengel Gabriel, der ihn willkommen heißt und ihm zur Wahl stellt, den Rest seiner Tage im Himmel oder in der Hölle zu verbringen. Vor der Entscheidung muss der Banker jedoch einen Tag an jedem Ort verbringen...