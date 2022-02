Chancenrente „Die Nachfrage nach fondsgebundenen Rentenversicherungen ist so groß wie nie“

Herr Bläsing, aufgrund der Niedrigzinspolitik sind viele Lebensversicherer in der Krise. Von in Aussicht gestellten Beträgen für die Altersvorsorge können viele Kunden nur noch träumen. Wie reagiert der VOLKSWOHL BUND auf die Lage?

Dietmar Bläsing, VOLKSWOHL BUND

Dietmar Bläsing: Die Zeiten der niedrigen Zinsen dauern jetzt schon viele Jahre an, das stimmt. Wir haben uns als Versicherungsunternehmen darauf eingestellt und unsere Kapitalanlagen entsprechend angepasst. Deshalb können wir einerseits den Kunden, die eine klassische Anlage in unserem Sicherungsvermögen wünschen, eine sehr gute Überschussbeteiligung anbieten. Andererseits ist die Nachfrage nach fondsgebundenen Rentenversicherungen so groß wie nie, was sicher in den erhöhten Renditechancen bei dieser Anlageform begründet ist. Hier haben wir mit Fondsmodern jetzt ein völlig neuartiges Angebot geschaffen, das eine hohe Fondsrendite ermöglicht und zugleich mit passgenauen Garantien überzeugt.

Könnten Sie den Mechanismus der Verquickung von Garantien und Rendite näher erläutern? Wie stehen beide Ertragskomponenten im Verhältnis zueinander?

Bläsing: Bei Fondsmodern arbeiten wir mit einem neuartigen Sicherheitssystem. Die Fondsquote dient als Steuerungsinstrument. Börsentäglich werden die Verträge auf die Haltbarkeit der gewählten Garantiehöhe überprüft. Ist die Garantie trotz nachlassender Fondskurse noch gesichert, bleibt die Fondsquote bei 100 Prozent. Falls nicht, sinkt die Fondsquote und die Beteiligung an den Zinsüberschüssen aus dem Sicherungsvermögen erhöht sich. Steigen die Kurse, geht die Fondsquote schnell wieder nach oben. Auf diese Weise verbinden wir erstmalig zwei Dinge, die eigentlich unvereinbar scheinen: Garantien, die das Beitragsvermögen der Kunden absichern, und Renditemöglichkeiten aus dem Kapitalmarkt, die eine Fondspolice so attraktiv machen.

Viele Anleger wissen, dass sie etwas tun müssen, aber nicht genau was. Woher wissen Anleger, welche Garantiehöhe für sie am besten geeignet ist? Hier spielen doch auch das Lebensalter und Anlagehorizonte hinein, oder?

Bläsing: Fondsmodern ist sehr flexibel, der Kunde kann zum Beispiel seine Wunschgarantie festlegen. Bis zu 80 Prozent sind möglich, und das gleich von Anfang an. Hier hilft ihm der Vermittler mit seinem Fachwissen, aber auch vom VOLKSWOHL BUND gibt es eine handfeste Unterstützung. Wir haben eine Orientierungshilfe ins Angebotsprogramm aufgenommen, die individuelle Garantiehöhen berechnet – abhängig von der Laufzeit des Vertrags. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Verfahren, das wir mit der IFA Ulm speziell für Fondsmodern konzipiert haben und marktweit einzigartig ist.

Bitte ein paar Worte zu den Fonds. Mit welchen Fondsgesellschaften arbeiten Sie zusammen? Welche Fonds stehen zur Auswahl?

Bläsing: Fondsmodern koppelt das Vertragsguthaben an die Entwicklung der ausgewählten Fonds. Hierfür stehen mehr als 100 Einzelfonds zur Auswahl, außerdem acht Themenportfolios.

Nach welchen Kriterien hat der VOLKSWOHL BUND die Fonds ausgewählt?

Bläsing: Wir haben darauf geachtet, dass für jeden Bedarf eine passende Auswahl aus unserer Fondspalette zur Verfügung steht, damit möglichst alle Kundengruppen ihren Wunschvertrag erhalten können. Auch nachhaltige Fonds sind wählbar. Darüber hinaus können die Kunden Fondsmodern natürlich auch in der NEXT-Variante abschließen, also als mit vertraglich zugesicherter Nachhaltigkeit in allen Bereichen.

Inwieweit können Sie Anlegern damit die Sorge um ihre eingezahlten Beiträge abnehmen?

Bläsing: Das Sicherheitssystem in Fondsmodern bewirkt, dass die Kunden ihre Beiträge über die gesamte Laufzeit im Rahmen der Garantie behalten. Wem das nicht reicht, der kann noch mehr tun: Wird der Baustein Garantie PLUS gewählt, so erhalten die Kunden zum Jahrestag des Vertragsabschlusses automatisch eine fünfprozentige Garantieerhöhung. Und zwar immer dann, wenn die Fondsquote auch nach dieser Erhöhung noch 100 Prozent beträgt. Auf diese Weise lassen sich sogar Garantien erreichen, die über 100 Prozent der Beitragssumme liegen.

Welche (Fonds-)Renditen sind perspektivisch zu erzielen?

Bläsing: Wenn wir wüssten, welche Renditen möglich sind, dann hätten wir eine Glaskugel. Die haben wir nicht. Aber, wenn man Fondsmodern retrospektiv betrachtet, kann man sehr schön sehen, dass die Renditeentwicklungen über die vergangenen zehn bis 20 Jahre sehr häufig deutlich positiv gewesen wären, wobei das natürlich zusätzlich am gewählten Fonds lag. Übrigens lässt sich erkennen, dass insbesondere nachhaltige Fonds in den vergangenen Jahren häufig besser performt haben als ihre klassischen Pendants. Wir sind überzeugt von den Renditechancen, die in Fondsmodern stecken – aber die Zukunft voraussagen kann natürlich keiner.

Die Welt dreht sich immer schneller: Viele Anleger wollen immer auf alle Fälle vorbereitet sein. Wie flexibel ist der VOLKSWOHL BUND im Hinblick auf eine vorzeitige Auszahlung?

Bläsing: Eine Rentenversicherung läuft oft 30 Jahre oder länger, da kann man tatsächlich nicht immer voraussehen, wie sich der Finanzbedarf zwischendurch verändert. Und natürlich kann sich das Einkommen über die Jahre erhöhen, und damit auch der Rentenwunsch. Mit Fondsmodern entscheiden sich unsere Versicherten für eine enorm hohe Flexibilität, unter anderem durch die Ein- und Auszahlmöglichkeiten zwischendurch. Wer möchte, kann sich bis 20.000 Euro pro Jahr auszahlen lassen. Andererseits ist es möglich, maximal 200 Prozent des Jahresbeitrags als Zuzahlung in den Vertrag zu geben. Und die Monatsbeiträge lassen sich um bis zu 500 Euro erhöhen.