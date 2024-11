Wenn es um den Klimaschutz geht, spielen Versicherer als Investoren eine wichtige Rolle. „Wir haben als Investor einen großen Hebel: Wir sind in der Lage, notwendiges Kapital für die Transformation der Wirtschaft bereit zu stellen und investieren gezielt in Geschäftsmodelle, die zur Reduktion der Treibhausgase oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen“, erklärte Gunnar Boysen, Leiter Maklervertrieb von Allianz Leben in Hamburg und Berlin, im Gespräch mit DAS INVESTMENT.

Man müsse eine langfristige Veränderung der Unternehmen bewirken – und über Kapitalströme erziele man die größte Wirkung, ist Boysen überzeugt. Diese Veränderung sei auch im Interesse der Versicherer selbst, meint Robert Linnemann, der im Omnikanal-Team der Axa die Vertriebsentwicklung in den Bereichen Investment, Leben & Sparen verantwortet. „Eine drei Grad wärmere Welt ist nicht mehr versicherbar.“

Nuklearwaffen in Nachhaltigkeitsfonds

Doch nicht überall, wo Nachhaltigkeit drauf steht, ist auch Nachhaltigkeit drin. So soll laut einer Studie fast jeder vierte als nachhaltig gekennzeichnete Fonds indirekt Bezüge zu kontroversen Bereichen wie Nuklearwaffen haben. Darüber hinaus haben Investoren unterschiedliche Ansätze, um ein nachhaltiges Portfolio zusammen zu stellen. Hierzu zählen:

1. Impact Investing: Impact Investing ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare, positive soziale oder ökologische Wirkung zu erzielen. Ein entscheidendes Merkmal des Impact Investing ist die Messung und Berichterstattung über die erzielten sozialen und ökologischen Auswirkungen. Impact Investing umfasst eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten, darunter:

Soziale Investitionen in Bereichen wie Armut, Bildung und Gesundheit

Umweltinvestitionen, zum Beispiel in erneuerbare Energien und Naturschutz

Unternehmensinvestitionen in sozial und ökologisch verantwortliche Geschäftsmodelle

Mikrofinanzfonds und Green Bond

2. Exclusion / Ausschlussverfahren: Exclusion ist eine der ältesten und bekanntesten Strategien im Bereich des nachhaltigen Investierens (ESG-Investing). Bei dieser Methode werden bestimmte Unternehmen, Sektoren oder Länder aufgrund spezifischer ESG-Kriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien können absolut sein oder auf Umsatzschwellen basieren. Beispielsweise könnte ein Fonds Unternehmen ausschließen, die mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes mit Tabak erwirtschaften. Typischerweise werden Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind, wie:

Tabak

Fossile Brennstoffe

Umstrittene Waffen

Alkohol

Glücksspiel

Pornografie

3. Engagement & Voting: Engagement & Voting beschreibt die Interaktionen zwischen der Versicherungsgesellschaft und ihren Beteiligungsunternehmen, um ESG-Themen oder Geschäftsstrategien anzugehen. Das Ziel hier besteht darin, die Leistungen zu überwachen sowie Einfluss auf die Praxis und Leistung eines Unternehmens in ESG-Fragen auszuüben wie auch bei Hauptversammlungen (AGM) der Unternehmen sein Stimmrecht als Investor auszuüben.

4. ESG-Integration: ESG-Integration ist eine Anlagestrategie, bei der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) systematisch in den traditionellen Finanzanalyse- und Investitionsentscheidungsprozess einbezogen werden. Methoden der ESG-Integration



Quantitative Integration : Verwendung von ESG-Scores und -Ratings in quantitativen Modellen

: Verwendung von ESG-Scores und -Ratings in quantitativen Modellen Fundamentale Integration : Einbeziehung von ESG-Faktoren in die Bottom-up-Unternehmensanalyse

: Einbeziehung von ESG-Faktoren in die Bottom-up-Unternehmensanalyse Smart Beta und Faktor-Investing : Nutzung von ESG-Faktoren als zusätzliche Anlagefaktoren

: Nutzung von ESG-Faktoren als zusätzliche Anlagefaktoren Thematisches Investing: Fokussierung auf spezifische ESG-Themen oder -Trends

5. Sustainability Themed Investing: Beim Sustainability Themed Investing wird gezielt in Unternehmen oder Sektoren investiert, die Lösungen für bestimmte ökologische oder soziale Herausforderungen bieten. Typische Themen umfassen:

Erneuerbare Energien

Wassermanagement

Nachhaltige Landwirtschaft

Kreislaufwirtschaft

Gesundheit und Wohlbefinden

Geschlechtergleichstellung

6. Best-in-Class: Best-in-Class ist eine ESG-Anlagestrategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die innerhalb ihrer jeweiligen Branchen führend in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) sind.

Doch wie intensiv und erfolgreich wenden die Versicherer jede einzelne dieser Strategien bei ihrer Kapitalanlage an?

Dieser Frage ging das Analysehaus Zielke Research Consult in seiner jüngsten ESG-Studie nach. Dabei haben die Forscher insgesamt 51 Nachhaltigkeitsberichte von in Deutschland vertretenen Versicherungen analysiert, die eine Anzahl von 500 Mitarbeitern überschreiten.

Das Ergebnis: Von den zwei möglichen Punkten (Bestwertung) kamen die Versicherer 2023 lediglich auf 0,84 Punkte. Das ist eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als sie 0,82 von möglichen zwei Punkten erreicht haben. Dabei haben sich die meisten deutschen Versicherungsgesellschaften in den Strategien Best-in-Class, Sustainability Themed, ESG-Integration und Exklusion leicht verbessert.

Anders sieht es bei der Strategie Engagement & Voting aus. Hier rutschten die untersuchten Versicherer von 0,85 Punkten im Vorjahr auf nunmehr 0,53 Punkte. In diesem Auswertungsjahr haben laut Zielke lediglich sieben Gesellschaften (Gothaer, AXA, Munich Re, Allianz Group, Swiss Life Gruppe, Generali Group und die Zurich) hier die volle Punktzahl erreicht. „Sie haben ihr Engagement präzise offengelegt und detailliert Bericht über die erfolgten Stimmrechtausübung zu ESG-Themen bei Hauptversammlungen erstattet“, so die Studienautoren. Im Bereich Impact-Investing-Fonds haben AXA, Gothaer und die Zurich als einzige Gesellschaften ihre Impact Investments sehr transparent in die nachhaltige Berichtserstattung aufgenommen und dadurch die maximale Punktzahl 2 von 2 möglichen Punkten erreicht. Das zieht das Gesamtergebnis nach oben. Bei den meisten Versicherungsunternehmen unterdessen konnten sich Investitionen in Impact-Investing-Fonds noch nicht in der Kapitalanlagepolitik etablieren.

Axa und Gothaer punkten beim Klimaschutz

Neben der Anlagepolitik nahmen die Zielke-Forscher in ihrer ESG-Studie auch die Versicherungsunternehmen selbst unter die Lupe. So untersuchten sie unter anderem, wie stark sie die ESG-Kriterien im Unternehmen umsetzen. Der Begriff ESG setzt sich aus Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung zusammen. Im Bereich Environment/Umwelt untersuchten die Zielke-Forscher unter anderem auch den CO2-Ausstoß der untersuchten Gesellschaften sowie die Maßnahmen, die sie zur CO2-Reduzierung ergreifen. Die Bewertungsskala reichte dabei von -5 Punkten (schlechtester Wert) bis +6,25 Punkten.

Die höchste Punktzahl im Bereich Environment haben die Axa und die Gothaer mit jeweils 5,25 Punkten erreicht.

Die größte positive Entwicklung stellten die Forscher bei der Signal Iduna fest, die sich von 2,80 Punkten im Vorjahr auf 4,40 Punkte verbessert hat, gefolgt von der Provinzial Holding (von 2,00 auf 4,37 Punkte) und der Inter Versicherungsgruppe (von -0,03 auf 2,61 Punkte) fest. „Alle drei Gesellschaften haben sich insbesondere durch verbesserte Veröffentlichung der genutzten Strategien in ihrer Kapitalanlagepolitik und transparenter Beschreibung der Einbindung noch Nachhaltigkeit in ihre Nicht-Leben-Versicherungsprodukte verbessert“, heißt es in der Studie.

Soziales: 63 Prozent ohne Frauen im Vorstand

Im Bereich Soziales beklagen die Forscher mangelnde Transparenz der Gesellschaften. Demnach geben von den insgesamt 51 ausgewerteten Versicherungsgesellschaften lediglich 37 Prozent öffentlich bekannt, wie hoch die Frauenquote in ihrem Vorstand ist. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass 63 Prozent keine einzige Frau im Vorstand haben. Lediglich bei Axa, Barmenia, Allianz und der Sparkassenversicherung Sachsen ist mindestens jedes dritte Vorstandsmitglied weiblich.

Großen Nachholbedarf sehen die Forscher auch bei der Inklusion, also den Maßnahmen, welche das Unternehmen ergreift, um Mitarbeitern mit Handicap den Berufsalltag zu erleichtern und diese ins Unternehmen zu integrieren. „Wir haben keine wirklich guten Ansätze erlesen können“, schreiben die Studienautoren. In den meisten Nachhaltigkeitsberichten werde sehr oberflächlich und allgemein beschrieben, dass sich die Unternehmen bekennen, Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Herkunft, Alter oder Behinderung gleichgestellt zu integrieren, ohne aufzuzeigen, in welcher Form das Unternehmen es lebt und welche Maßnahmen es dafür ergreift.

Bei der Schwerbehindertenquote heben die Forscher die Inter Versicherungsgruppe hervor. Ihre Quote liegt laut Studie mit 9 Prozent sowohl deutlich über den gesetzlichen Vorgaben (5 Prozent) als auch über dem Branchendurchschnitt (5,79 Prozent).

Im Bereich Social haben die Forscher minimal -6 und maximal +6,5 Punkte vergeben. Auch hier führen die Axa und die Zurich Gruppe Deutschland mit 6,33 beziehungsweise 6,08 Punkten.

Einen außergewöhnlichen hohen Sprung in der Bepunktung im Bereich Soziales ist der Allianz Group von 2,83 auf 4,08 Punkte gelungen. „Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir feststellen, dass die Allianz wesentlich mehr Transparenz in die nachhaltige Berichterstattung einfließen lässt und somit nach Außen zum Thema Nachhaltigkeit präsenter geworden ist“, schreiben die Forscher. Die Süddeutsche Krankenversicherung Gruppe (SDK) hingegen erlitt gravierende Punkteverluste und rutschte von 2,58 Punkten im Vorjahr auf -3,17 Punkte ab. Sie sei in ihrem Bericht im Vergleich zum Vorjahr sehr intransparent geworden, kritisieren die Zielke-Analysten.

Gute Unternehmensführung: 18 Top-Gesellschaften

Zur guten Unternehmensführung zählen die Forscher eine gute Auffindbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte, die Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie, eine starke Solvabilität und Transparenz der Risikoberichtserstattung des jeweiligen Unternehmens sowie eine angemessene Integration der Nachhaltigkeitsverantwortung im Unternehmen. Hier teilen sich 18 Gesellschaften mit jeweils 5 Punkten den ersten Platz.

Gesamtranking: Sieger Axa kommt nah an volle Punktzahl heran

In diesem Jahr ist es keinem Versicherer gelungen, die maximale Gesamtpunktzahl von 5,92 Punkten zu erreichen. Lediglich die Axa kommt mit 5,49 Punkten sehr nahe an diese Bestnote heran. Die Baloise landet mit 4,99 Punkten auf Rang zwei, gefolgt von der Zurich Gruppe Deutschland und dem Konzern Versicherungskammer, die sich mit jeweils 4,94 Punkten den dritten Platz teilen.

© Zielke Rating GmbH



In der Gesamtauswertung erreichten nur vier Versicherer eine negative Punktzahl. Das schlechteste Ergebnis und somit den letzten Platz im Ranking belegt die Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) mit -1,63 Punkten.