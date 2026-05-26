„Alles neu macht der Mai“ – dieser Spruch passt perfekt zum überarbeiteten Produktangebot, das die besten Elemente der Helvetia- und Baloise-Produktwelten vereint.

Mit dem überarbeiteten CleVesto Select bieten wir eine moderne und bewährte Lösung, die jetzt die Vorteile von gleich drei Fondspolicen von Helvetia in einem Tarif zusammenführt. Damit erhalten Sie ein universelles Werkzeug für die Ruhestandsplanung, den renditeorientierten Vermögensaufbau sowie die effiziente Vermögensübertragung.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Auswahl aus rund 300 Fonds, darunter ETFs und institutionelle Tranchen

Einstiegs- und Ausstiegsmanagement für eine optimale Anlagestrategie

Gemanagte Strategien für professionelle Unterstützung

Optimierte Kostenstruktur für mehr Effizienz – besonders für die Einmalanlage

Flexible lebenslange Auszahlpläne, die sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen

Whole-Life-Tarif für lebenslange Absicherung

Rente mit Cash-Option für maximale Flexibilität

Ein besonderer Fokus: Vermögenserhalt für die nächste Generation

Mit CleVesto Select können Ihre Kunden freiwerdende Gelder anlegen und über verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten steuergünstig vererben. Im Rahmen der Todesfallleistung ist durch die lebenslange Laufzeit sogar eine vollständige Einkommensteuerfreiheit möglich. Damit bietet CleVesto Select eine hervorragende Lösung für die Themen Erben und Schenken – und Sie können sich mit diesem Angebot klar vom Wettbewerb abheben.

Langfristige Betreuung und Qualitätssicherung

Dank der flexibel wählbaren, guthabenorientierten, laufenden Bestandsvergütung (NAV-Vergütung) können Sie Ihre Kunden langfristig begleiten und eine hohe Beratungsqualität sicherstellen. Sascha Bassir, Geschäftsführer der Helvetia Leben Maklerservice GmbH, hebt hervor: „Insbesondere bei Einmalanlagen kann eine nachhaltige und für den Berater betriebswirtschaftlich attraktive Kundenbetreuung am besten über eine NAV-Vergütung finanziert werden.“

Neu: CleVesto Select in der betrieblichen Altersversorgung (bAV)

Nach der Überarbeitung steht CleVesto Select jetzt auch als Lösung für die betriebliche Altersversorgung zur Verfügung. Neben bAV-Tarifen mit Garantien stellt CleVesto Select die renditeorientierte bAV-Option ohne feste Ablaufgarantie dar – einsetzbar für Angestellte, Familienangehörige, Geschäftsführer sowie Schweizer Grenzgänger.

Jetzt durchstarten!

Nutzen Sie die Chance und starten Sie mit CleVesto Select in eine erfolgreiche Zukunft. Möchten Sie mehr erfahren? Dann melden Sie sich zu unserem Webinar am 12.06. von 10.00 bis 11.00 Uhr an. Alle Infos und die Anmeldung finden Sie unter: hl-maklerservice.de/webinare.

Mit CleVesto Select bieten Sie Ihren Kunden innovative Lösungen für die Ruhestandsplanung und Vermögensübertragung und sichern sich gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil.