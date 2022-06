Frisch aufgelegte Fonds Die neuen Produkte der Woche

Neuer Nachhaltigkeitsfonds

Pictet Asset Management hat den Fonds Pictet Positive Change (ISIN der Privatanleger-Tranche: LU2478778785) aufgelegt. Der in Luxemburg beheimatete Ogaw-Fonds verspricht auf finanziell robuste Titel zu setzen, die den Übergang hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen sollen auf die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) ausgerichtet sein. Das Fondsmanagement um Evgenia Molotova und Yuko Takano will auch aktiv auf Veränderungen in Unternehmen hinwirken, verspricht man bei Pictet.

Um das nachhaltige Handeln der investierten Unternehmen zu messen, soll ein Pictet-eigenes NLP-Tool (NLP = Natural Language Processing) zum Einsatz kommen. Der Pictet Positive Change wird als nachhaltiger Fonds gemäß Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (SFDR) lanciert. Die Verwaltungsgebühr der Anteilsklasse für Privatanleger P-USD beträgt 1,2 Prozent.

Schwellenländer-Aktien

Ein neuer Fonds namens „Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio″ will Anleger am unternehmerischen Erfolg in Schwellenländern beteiligen. Dabei umschifft er bewusst China. Auch außerhalb Chinas gebe es noch über 1.000 Unternehmen, die mehr als zwei Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage bringen, erläutert man bei der auflegenden Gesellschaft Goldman Sachs Asset Management.

Als Anlageuniversum bedient sich das Fondsmanagement aus dem Index MSCI EM ex-China. Die Titel werden allerdings per Bottom-up-Ansatz sorgfältig ausgewählt, verspricht man bei GSAM. Die Anlageentscheidungen trifft das hauseigene Fundamental-Equity-Team um Luke Barrs. Der nach der Ogaw-Richtlinie konzipierte Teilfonds einer Luxemburger Sicav-Struktur soll sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger richten.

Namensänderung bei Han-ETF

Ein auf das Edelmetall Gold setzender ETC aus dem Hause Han-ETF bekommt einen neuen Namen: Aus „The Royal Mint Physical Gold“ wird „The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold“. Das Vehikel für börsengehandelte Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETC) bietet eine durch physische Goldbarren besicherte Anlage in den Börsenkurs von Gold. Die Edelmetallbarren können auch aus recyceltem Gold bestehen – das in der Herstellung weniger Treibhausgasemissionen verursacht.

Zwei neue ETPs

Der Anbieter für Kryptoanlagen Coinshares nimmt zwei neue börsengehandelte Produkte (ETPs) ins Programm: Die Vehikel Coinshares Physical Staked Matic (Börsenkürzel: CPYG) und Coinshares Physical Staked Cosmos (COMS) sollen die Coinshares-eigene Plattform Galata nutzen, um Anlegern ein Investment in Kryptowährungen plus einer Zusatzrendite von 5,0 Prozent per annum zu bieten. „Matic“ bezieht sich dabei auf den gleichnamigen Token der Ethereum-Blockchain Polygon. „Cosmos“ sei das „weltweit größte Ökosystem von verbundenen Blockchains“, heißt es von Coinshares.

Indizes ausgetauscht

Die Deutche-Bank-Tochter DWS hat die zugrundeliegenden Indizes in zwei ihrer ETFs ausgewechselt und will die Änderung auch in den Produktnamen deutlich machen. So soll der vormalige „Xtrackers Germany Mittelstand & Midcap Ucits ETF“ zum „Xtrackers MDAX ESG Screened Ucits ETF“ werden. Zweite Änderunge: Der Xtrackers Dax Income Ucits ETF wird zum Xtrackers DAX ESG Screened Ucits ETF.

Mit dem Wechsel soll das Thema Nachhaltigkeit in beiden ETFs zum Tragen kommen.

Hier der Austausch in der Übersicht: