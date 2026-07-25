Beethoven mit strengem Blick oder ein Basstölpel im Sturzflug? Die EZB hat zehn Entwürfe für die neuen Euro-Scheine vorgelegt – alle 60 zum Durchklicken.

Seit fast drei Jahrzehnten zieren Brücken, Tore und Fenster unsere Euro-Scheine. Hübsch abstrakt und bloß kein echtes Bauwerk, damit sich ja kein Land bevorzugt fühlt. Damit ist bald Schluss. Die EZB hat am 23. Juli 2026 zehn Design-Entwürfe für die nächste Banknoten-Generation vorgestellt – und diesmal dürfen tatsächlich Sie mitreden: Bis zum 21. September 2026 läuft die Online-Umfrage, in der ganz Europa abstimmen kann, welche Motivwelt gewinnen soll. Das letzte Wort hat zwar der EZB-Rat (Entscheidung: Ende 2026), aber Ihre Stimme fließt mit ein. In den Geldbeutel wandern die neuen Scheine dann frühestens ab 2028/2029. Es ist die erste komplette Neugestaltung seit der Euro-Einführung 2002.

Zur Wahl stehen zwei völlig verschiedene Welten:

„Europäische Kultur“ – berühmte Europäerinnen und Europäer auf der Vorderseite, europäische Kulturorte auf der Rückseite.

– berühmte Europäerinnen und Europäer auf der Vorderseite, europäische Kulturorte auf der Rückseite. „Flüsse und Vögel“ – Flusslandschaften mit heimischen Vögeln vorne, EU-Institutionen hinten.

Pro Thema gibt es fünf Entwürfe, macht zehn Serien à sechs Scheinen (5 bis 200 Euro) – zusammen 60 Motive zum Durchklicken. Wichtig fürs Verständnis: Innerhalb eines Themas zeigen alle fünf Entwürfe dieselben Motive. Auf dem Zehner ist also immer Beethoven, egal welcher Entwurf – was sich unterscheidet, ist einzig der Stil. Genau darum geht es beim Durchklicken: Wer setzt Beethoven, Storch & Co. am schönsten in Szene?

Zwei Dinge bleiben übrigens, wie sie sind: Form und Farbe. Der Fünfer bleibt grau, der Zehner rot, der Zwanziger blau, der Fünfziger orange, der Hunderter grün, der Zweihunderter gelb. Nur einer grummelt: Robert Kalina, Schöpfer der bisherigen Scheine, findet, Vögel und Flüsse gehörten „auf eine Briefmarke und nicht auf die wichtigste Währung des Kontinents“. Sie dürfen das anders sehen. Klicken Sie sich durch.

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