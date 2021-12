Frisch aufgelegt Die neuen Fonds der Woche

ETC Group legt fünf Krypto-ETPs auf

ETC Group erweitert die Produktpalette um fünf ETCs an der Deutschen Börse Xetra. Zu den neuen Produkten gehören:

Adaetc – ETC Group Physical Cardano (ISIN: DE000A3GVKY4)

(ISIN: DE000A3GVKY4) Dotetc – ETC Group Physical Polkado (ISIN: DE000A3GVKX6)

(ISIN: DE000A3GVKX6) Soletc – ETC Group Physical Solana (ISIN: DE000A3GVKZ1)

(ISIN: DE000A3GVKZ1) XLMetc – ETC Group Physical Stellar (ISIN: DE000A3GVK06)

(ISIN: DE000A3GVK06) XTZetc – ETC Group Physical Tezos (ISIN: DE000A3GVK14)

Die digitalen Vermögenswerte sind durch einen unabhängigen Treuhänder abgesichert, um das Ausfallrisiko zu begrenzen. Investoren legen direkt in die zugrundeliegende Kryptowährung an und können sich diese, alternativ zum Verkauf an der Börse, über einen physischen Rückzahlungsmechanismus auszahlen lassen.



Wisdom Tree Broad Commodities Ucits ETF (ISIN: IE00BKY4W127)

Wisdom Tree hat den Broad Commodities Ucits ETF (PCOM) aufgelegt. Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Total Return Index nach und hat eine Verwaltungskostenquote von 0,19 Prozent. Er deckt vier Rohstoffbereiche ab: Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle und Edelmetalle.

Das Besondere am PCOM ist, dass die Edelmetall-Werte (Exposure) durch Gold und Silber physisch hinterlegt sind. Zudem setzt das Fondsmanagement Kreditderivate (Total Return Swaps) ein.