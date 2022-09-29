Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Hanse Merkur hat ihre Reiseversicherungstarife für Deutschland und Europa überarbeitet und viele Leistungen verbessert. So erstattet der Hamburger Versicherer ab sofort Übernachtungskosten in Höhe von bis zu 150 Euro, wenn die gebuchte Fähre am Anreisetag unerwartet ausfällt.

Zu den Verbesserungen für die Kunden gehört des Wei­te­ren eine transparentere Definition des Arrangementpreises. Zudem gilt nun die Erkrankung, der Unfall oder Tod eines zur Reise angemeldeten Pferdes als versichertes Ereignis in der Reise-Rücktrittsversicherung und der Urlaubsgarantie.

Die Reiseschutz-Tarife für Deutschland und Europa können über den Buchungsassistenten der Hanse Merkur gebucht werden. Vertriebspartner können die Buchungsassistenten des Anbieters auf ihrer eigenen Homepage hinterlegen oder entsprechende Angaben hierzu per E-Mail an ihre Kunden versenden.