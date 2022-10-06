Versicherungen Die neuen Policen der Woche

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Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) bietet ab sofort neue Beihilfeergänzungstarife in zwei Leistungsniveaus: Beihilfeergänzung Plus und Beihilfeergänzung Best. Sie stehen unabhängig von den jeweiligen Beihilfeleistungen Staatsdienern aus allen Bundesländern sowie des Bundes zur Verfügung, die ihren persönlichen Versicherungsschutz erweitern wollen.

Beide Ergänzungstarife übernehmen Restkosten im ambulanten und zahnärztlichen Bereich – ganz gleich wie hoch der Beihilfebemessungssatz ist. Sie kommen immer für zahntechnische Leistungen, Laborkosten und Hilfsmittel auf, sowie für Sehhilfen und die Behandlung beim Heilpraktiker. Ebenfalls versichert sind Auslandsreisen, inklusive Rücktransport.

Für Kunden im Best-Tarif erstattet die Allianz zudem über die Höchstsätze der ärztlichen und zahnärztlichen Gebührenordnungen hinaus sowie auch für Zahnersatz und Psychotherapie. Den Versicherten im Plus-Tarif steht eine Wechseloption offen: Nach drei, fünf oder zehn Jahren können sie ohne die sonst übliche Gesundheitsprüfung in die Best-Variante wechseln.