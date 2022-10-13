Versicherungen Die neuen Policen der Woche
Der Münchener Lebensversicherer WWK ist ab sofort mit seiner neuen Basisrente Invest 2.0 verfügbar. Mit dieser fondsgebundenen Rentenversicherung setzen die Kunden auf die weltweiten Aktienmärkte. Dabei wird auf Kapitalgarantien während der Ansparzeit verzichtet.
„Die Basis-Rente ermöglicht vielen Kunden einen attraktiven Steuer-Spar-Effekt“, erklärt Thomas Heß. „In Kombination mit einer leistungsstarken Fondspolice ergibt sich eine hochattraktive Form der Altersvorsorge“, so der Marketingchef und Organisationsdirektor bei der WWK.
Die Kunden können frei aus 100 Fonds namhafter Investmentgesellschaften wählen. Diese können beliebig kombiniert und jederzeit ganz einfach umgeschichtet werden. 75 der 100 wählbaren Fonds sind als Artikel-8 oder 9-Fonds der Offenlegungs-Verordnung, also als nachhaltig, eingestuft.