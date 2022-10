Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Hund und Katz | Foto: CHENDONGSHAN / HanseMerkur

Hanse Merkur erweitert ihr Produktportfolio für die seit Ausbruch der Corona-Pandemie stark gestiegenen Zahl an Haustierbesitzern. „Unsere Tier-OP-Versicherung ist in der Vergangenheit auf große Nachfrage gestoßen. Mit einer Tier-Krankenversicherung in Form eines Rundum-sorglos-Pakets bauen wir das bisherige Angebot deutlich aus“, sagt Holger Ehses, Vorstandsmitglied der Hanse Merkur.

Die neue Police bietet im Tarif Premium plus eine unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung, zum Beispiel bei Operationen und erstattet bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte inklusive anfallender Notdienstgebühren. Der Kunde hat nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit von einem Jahr ein tägliches Kündigungsrecht. Die Hanse Merkur verzichtet auf die Kündigung im Schadenfall.