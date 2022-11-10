Versicherungen Die neuen Policen der Woche
Der Kölner Lebensversicherer Canada Life integriert ab sofort eine Klausel zu Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen fest in seiner Police Premium Grundfähigkeitsschutz. Mit der sogenannten Gelbe-Schein-Regelung erhalten Neukunden im Versicherungsfall bis zu 24 Monate lang die vereinbarte Monatsrente. Voraussetzung dafür ist, dass die Versicherten für mindestens sechs Monate lang arbeitsunfähig waren.
Alternativ gibt es die Leistung nach vier Monaten Arbeitsunfähigkeit, wenn diese nach ärztlicher Prognose noch zwei weitere Monate fortdauern wird. Die Bescheinigung eines Facharztes brauchen Kunden für die Leistung nicht, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht als Nachweis aus. Darüber verzichtet Canada Life die Beiträge künftig darauf, unterschiedliche Beiträge für Raucher und Nichtraucher anzubieten.