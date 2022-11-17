Versicherungen Die neuen Policen der Woche

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Die Interlloyd Versicherungs-AG hat jetzt ihre erste Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen auf den Markt gebracht: Der Maklerspezialist des Arag-Konzerns verspricht mit seinem neuen Tierkrankenschutz in der Variante Interlloyd Tier-Kranken ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket für ambulante und stationäre Heilbehandlungen. Die Variante Interlloyd Tier-OP trägt die Kosten für Operationen und weitere Extras.

Interlloyd TierKranken und Interlloyd TierOp sind jeweils in den drei Produktlinien Classic, Protect und Premium abschließbar. „Damit können die Kunden und Verbraucher optimal den für sie und ihren Vierbeiner passenden Versicherungsschutz wählen. Ein besonderes Highlight ist die hohe Kostenübernahme: In allen Varianten und Produktlinien werden die Kosten für Leistungen bis zum vierfachen Satz der Tierarzt-Gebührenordnung übernommen“, erläutert Matthias Maslaton, Arag-Vorstandsmitglied für Produkt, Vertrieb und Innovation.