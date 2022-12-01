Versicherungen Die neuen Policen der Woche

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Die Universa hat ihre Hausratversicherung Flexxhome weiter ausgebaut. Dank einer enthaltenen Innovationsgarantie und der Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gelten die verbesserten Leistungen ohne Mehrprämie auch für Bestandskunden.

Durch die neuen GDV-Musterbedingungen gelten jetzt tarifübergreifend Trickdiebstahl, Diebstahl von Wäsche sowie Seng- und Schmorschäden als mitversichert. Ebenso Bruchschäden an Rohren der Gasversorgung und Regenentwässerung sowie der einfache Diebstahl von verschiedenen Hausratgegenständen aus gemeinschaftlich genutzten Räumen.

Über die Innovationsgarantie wurde im Easy-Tarif grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Schadenfalls aufgenommen und im Allround-Tarif die Erstattung von Datenrettungskosten auf 4.000 Euro verdoppelt. Im Best-Tarif wurde die Entschädigungsgrenze bei Phishing von 1.000 auf 5.000 Euro erhöht und ein neuer Essenszuschuss von 300 Euro bei der Unbenutzbarkeit der Küche aufgenommen.