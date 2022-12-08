Versicherungen Die neuen Policen der Woche
Die Hallesche verdoppelt ab 2023 die Beitragsrückerstattung für Beamte und deren Angehörige. Es lohnt sich für diese Zielgruppe daher künftig noch mehr, leistungsfrei zu bleiben: Im ersten Jahr zahlt der Krankenversicherer zwei Monatsbeiträge zurück. Die Zahl steigt auf bis zu sechs Monatsbeiträgen nach fünf Jahren Leistungsfreiheit.
Für Beamtenanwärter ist neben dem bisherigen Tarif Primo B nun auch das leistungsstärkere Tarifwerk C.Select zu Sonderbedingungen abschließbar. Da noch keine Alterungsrückstellungen gebildet werden müssen, seien die Beiträge hierfür besonders günstig. Der Abschluss ist seit Dezember bundesweit möglich. Anwärter erhalten außerdem wie gewohnt eine Beitragsrückerstattung von sechs Monatsbeiträgen ab dem ersten leistungsfreien Jahr.