Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Hallesche verdoppelt ab 2023 die Beitragsrückerstattung für Beamte und deren Angehörige. Es lohnt sich für diese Zielgruppe daher künftig noch mehr, leistungsfrei zu bleiben: Im ersten Jahr zahlt der Krankenversicherer zwei Monatsbeiträge zurück. Die Zahl steigt auf bis zu sechs Monatsbeiträgen nach fünf Jahren Leistungsfreiheit.

Für Beamtenanwärter ist neben dem bisherigen Tarif Primo B nun auch das leistungsstärkere Tarifwerk C.Select zu Sonderbedingungen abschließbar. Da noch keine Alterungsrückstellungen gebildet werden müssen, seien die Beiträge hierfür besonders günstig. Der Abschluss ist seit Dezember bundesweit möglich. Anwärter erhalten außerdem wie gewohnt eine Beitragsrückerstattung von sechs Monatsbeiträgen ab dem ersten leistungsfreien Jahr.