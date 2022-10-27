Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Der Versicherer Signal Iduna bringt mit drei neuen Budget-Varianten und optimierten Bausteintarifen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) eine neue Produktlinie auf den Markt. Versicherte sollen künftig vom ausgebauten Leistungsumfang, zusätzlichen Assistenzleistungen und Budgethöhen zwischen 300 und 1.500 Euro profitieren.

In der neuen Produktlinie Plus hat der Versicherer nicht nur die bestehenden Tarifbausteine verbessert, sondern auch die Steuerungsmöglichkeiten für Unternehmen erweitert. Bei den neu eingeführten Budget-Varianten Gesundaktiv plus, Gesundagil plus und Gesundvital plus können Betriebe die Budgethöhe zwischen 300 und 1.500 Euro gestaffelt in 300 Euro-Schritten festlegen. In diesem Rahmen können die Beschäftigten aus Leistungen wie Sehhilfen, Naturheilverfahren, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbehandlungen, -vorsorge und -ersatz wählen.

Über den Grundbaustein Gesundaktiv plus sind diese dann immer abgedeckt. In den Varianten Gesundagil plus und Gesundvital plus erhalten die Beschäftigten über das gewählte Budget hinaus zu 70 beziehungsweise 90 Prozent Leistungen für hochwertigen Zahnersatz. Ebenfalls inklusive sind Assistenzleistungen wie ein Arzttermin-Service, Videoberatung, ärztliche Zweitmeinung oder auch medizinische Hilfe im Ausland. Ergänzt werden können die Budget-Varianten durch zusätzliche Bausteine zum Beispiel für eine bessere Versorgung im Krankenhaus (Unfallprivat plus und Klinikprivat plus) oder die Kompensation eines krankheitsbedingten Verdienstausfalls (Krankentagegeld KT plus).

Das neue Leistungsniveau der optimierten Bausteintarife zeigt sich in den einzelnen Leistungsbereichen. So gibt es beispielsweise im Zahnoptimal plus eine hundertprozentige Erstattung für Zahnprophylaxe inklusive professioneller Zahnreinigung bis 300 Euro sowie zahnaufhellende Maßnahmen bis 100 Euro je Versicherungsjahr. Im Tarif Sehhilfe plus wurde die Erstattung bei Brillen, Gläsern und Kontaktlinsen auf 300 Euro in zwei Versicherungsjahren angehoben. Bei Klinikprivat plus und Unfallprivat plus gibt es nun 100 Prozent Erstattung bei Ein- und Zwei-Bett-Zimmern sowie 50 Euro Ersatz-Krankenhaustagegeld. Die bKV soll ohne Wartezeit leisten. Eine Gesundheitsprüfung entfalle, sagt Signal Iduna. Zusätzlich seien bereits laufende Versicherungsfälle und auch fehlende Zähne mitversichert.