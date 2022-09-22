Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Mit seiner Tierkrankenversicherung sichert der digitale Versicherer Getsafe Hunde und Katzen ab. Die Police ist in drei Varianten erhältlich: als Vollversicherung Comfort oder Premium oder als Operationsschutz.

Getsafe stellt seinen Kunden auch eine App zur Verfügung. Darüber können sie Schäden melden, ihren Versicherungsschutz anpassen oder kündigen und Fragen klären. Damit wickele man alle Schritte vom Angebot über den Vertragsabschluss bis hin zur Verwaltung oder Kündigung in Echtzeit ab, so Getsafe.

Darüber hinaus können Kunden einen Tierarzt per Videoanruf rund um die Uhr kontaktieren. Bei einem medizinischen Notfall des Halters erstattet Getsafe die Kosten für die Tierbetreuung. Zudem sind alle wichtigen Leistungen ohne Wartezeit. Wer möchte, kann sein Tier kostenlos über Getsafe mit einem Chip ausstatten: Sollte der Vierbeiner entlaufen, unterstützt Getsafe die Besitzer bei der Suche.