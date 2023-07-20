Die Hanse Merkur hat den neuen PKV-Tarif „Workation“ für längere Auslandsaufenthalte auf den deutschen Markt gebracht. Der Tarif richtet sich an Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit zur Workation im Ausland geben. Diese Wortkreation aus „Work“ und „Vacation“ bedeutet: Angestellte verrichten ihre Arbeit am Ort ihrer Wahl. Die Produkte der Reiseversicherung deckten bisher zwar bereits auch dienstliche Reisen ab, aber nicht die Kombination aus Arbeit und Urlaub.

Im Rahmen des neuen Workation-Tarifs ist eine maximale Dauer des Auslandsaufenthalts von 184 Tagen pro Jahr möglich. Angestellte und auch deren Angehörige sind bis zum 67. Lebensjahr versicherbar. Die Prämie wird taggenau abgerechnet. Zudem kann der Arbeitgeber festlegen, ob die Prämie vom Unternehmen oder Mitarbeitenden bezahlt wird. Für die Versicherten sind alle Leistungen der Auslands-Krankenversicherung der Hanse Merkur inbegriffen, auch bei Vorerkrankungen.